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    Виктор Скрипник - статистика

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Скрипник
    Гражданство Украина
    Дата рождения 19 ноября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Заря 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2021 Рапид 3 : 0 Заря
    26.08.2021 Заря 2 : 3 Рапид
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