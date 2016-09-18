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Виктор Скрипник
Материалы
Виктор Скрипник - материалы
Украина
19 ноября 1969 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Виктор Скрипник уволен из «Вердера». «Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате. Дайджест событий дня
Виктор Скрипник ушел из «Вердера». Жозе Моуринью проиграл трижды подряд. В ЦСКА теперь два Вернблума. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.09.2016 22:02
5
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
01.12.2015 14:10
11
Златко Юнузович: «Я хочу войти в историю «Вердера»
Полузащитник «Вердера» и сборной Австрии Златко Юнузович в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о трудном положении бременской команды в Бундеслиге и о том, как австрийцам удалось выиграть свою отборочную группу к Евро-2016.
17.10.2015 16:00
5
Унижение от «Баварии» и провал «Шальке». Главные события 8-го тура немецкой Бундеслиги
Новые фокусы от Бернда Лено, восхождение менхенгладбахской «Боруссии» и относительная удача «Штутгарта». «Бомбардир» - о самых значимых событиях минувшего тура Бундеслиги.
05.10.2015 13:00
2
Прощание де Брюйне, «Боруссии» на концах таблицы и дерзкие аутсайдеры. Главные события 3-го тура немецкой Бундеслиги
Гладбахский провал, очередное проявление героизма от «Ингольштадта» и «Кельн» в зоне еврокубков – в обзоре минув тура Бундеслиги от «Бомбардира».
31.08.2015 18:15
1
Магия чисел, разные «Боруссии» и «Штутгарт», который снова не смог. Главные события 2-го тура немецкой Бундеслиги
«Бавария» сыграла с «Хоффенхаймом» в поддавки, «Штутгарт» по-прежнему пытается победить, а «Вердер» продолжает лихорадить» - «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 2-го тура немецкой Бундеслиги.
24.08.2015 15:30
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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