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  • Магия чисел, разные «Боруссии» и «Штутгарт», который снова не смог. Главные события 2-го тура немецкой Бундеслиги

Магия чисел, разные «Боруссии» и «Штутгарт», который снова не смог. Главные события 2-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>«Бавария» сыграла с «Хоффенхаймом» в поддавки, «Штутгарт» по-прежнему пытается победить, а «Вердер» продолжает лихорадить» - «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 2-го тура немецкой Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>1:1</strong></span></p> <p>Невероятно, но факт: практически половина матчей тура завершилась именно с таким счетом. Магия чисел, не иначе. Открыли «клуб единиц» «Вердер» с «Гертой». Первые на старте сезона претерпевают неудачу за неудачей: то после курьeзного автогола разваливаются и проигрывают невыразительному «Шальке», то с потенциальным аутсайдером лиги сдюжить не могут. И это кандидат в еврокубки. Стыдно должно быть!</p> <p>А вот подопечных венгерского тренера Паля Дардаи не зазорно будет одобрительно похлопать по плечу: команда в двух стартовых матчах набрала 4 очка из 6 возможных. В первом туре берлинцами был бит боевитый «Аугсбург», а в этот раз их жертвой стали «музыканты» из Бремена. На победу «Герта», прямо скажем, не наиграла, но зато им удалось в очередной раз указать Виктору Скрипнику, что к сезону его команда подготовилась из рук вон плохо.</p> <p>Ну а «Вольфсбург», кажется,  впал в хандру из-за пока еще официально не состоявшегося, но уже практически решенного перехода сердца клуба Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити». Довольно блeклую игру продемонстрировали «волки» в Кельне, результатом которой стала традиционная для этого тура «единичная» ничья.</p> <p>Совсем расстраивает поклонников «Аугсбург». После поражения от «Герты» фанаты ждали от команды уверенной победы над «Айнтрахтом», с которым «фуггеры» в прошлом году бодались за место в еврокубках. В наши же дни баталия вышла по сценарию «ни вам, ни нам» - все та же ничья. Которая, впрочем, позволила «Аугсбургу» набрать первое очко в текущем розыгрыше Бундеслиги, чему в одноименном городе едва ли радуются. Следующим соперником красно-белых станут дебютанты лиги «Ингольштадт», и уж тогда-то неприятная полоса для открытия прошлого сезона в Германии должна прерваться.</p> <p>Что же до «Дармштадта», то в эту команду, кажется, до старта сезона никто не верил. А они знай себе все огорошивают фаворитов и огорошивают: сперва устроили неплохую перестрелку с «Ганновером», а сейчас «лилии» решили поиграть на нервах игроков «Шальке». С первых минут коллектив Дирка Шустера был настолько хорош, что игроков хозяев на поле будто бы и не было. И забили гости закономерно первыми, однако сил на второй тайм у них не нашлось – «Шальке» сравнял счет и имел все шансы, чтобы уйти с поля с победой. Однако не сложилось – 1:1.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440417816_20150823_gaf_u56_1775.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>У «Баварии» появился конкурент</strong></span></p> <p>Продолжает «Боруссия» из Дортмунда своe возрождение после бесславного прошлого сезона. Совершенно очевидно, что Томас Тухель сумел вдохнуть жизнь в коллектив, и теперь Хуммельс не допускает нелепых ошибок в обороне, а Мхитарян все-таки начал делать то, ради чего его покупали. Конечно, победа над «Ингольштадтом», который, несмотря на все попытки, не сумел укрепиться по-настоящему мощными игроками, не может быть показателем. Но давайте не будем забывать о том, что в предыдущем туре на щите после многократных укусов «шмелей» уносили вполне себе крепенькую «Боруссию» из Менхенгладбаха. И если через неделю история, пусть и с другими героями, повторяется, то это уже признак системности.</p> <p>Да и сами игроки «Боруссии» признаются, что команда буквально воскресает. Марсель Шмельцер вот сказал, что в игре с «Ингольштадтом» мы наконец-то смогли увидеть настоящих «шмелей». И, скорее всего, на данном этапе не приходится сомневаться в том, что если и есть у «Баварии» в пределах внутреннего первенства конкурент, то это однозначно дортмундская «Боруссия».</p> <p>А вот сами мюнхенцы в выездном матче с «Хоффенхаймом» едва не подвинулись с пьедестала. Мануэлю Нойеру пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот уже на 9-й секунде встречи после точного удара Кевина Фолланда. А уже под занавес встречи жизнь одноклубникам подпортил Жером Боатенг своим удалением. Но даже в меньшинстве подопечные Хосепа Гвардиолы сумели добиться победного результата.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>«Штутгарт» снова забивает и проигрывает</strong></span></p> <p>Красивым выдался матч недельной давности между «Штутгартом» и «Кельном». Вроде, тогдашние хозяева старались, гол забили первыми, но в итоге победу праздновали те, кто смогли сыграть от звонка от звонка. Встреча с «Гамбургом» носила схожий характер: равные соперники абсолютно во всех отношениях, включая провальный предыдущий сезон для обоих клубов, начали традиционно для себя с ляпов и ошибок, в которых футбольной красоты было маловато.</p> <p>Зато недостаток качества в итоге был компенсирован количеством. Снова «автозаводцы» первыми открыли счет. Более того, команда Цорнигера дважды выходила вперед, но у «Гамбурга» на каждого Гинчека припасен свой Иличевич, Лассога и Джуру, которые в очередной раз заставили жителей славного города Штутгарта рыдать горючими слезами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440417670_20150823_gaf_u56_2025.jpg" style="height:475px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Менхенгладбаху нужны очки</strong></span></p> <p>Да, в прошлом туре на «жеребятах» славно покатались ребята из Дортмунда, для которых явно настала светлая полоса. Но когда твоя команда, по делу проигрывает середняку лиги в лице «Майнца», то дело дрянь. Совершенно непонятно, куда делась та менхенгладбахская «Боруссия» образца прошлого сезона, которую побаивались едва ли не все на просторах немецкого первенства – сейчас же от некогда боеспособного коллектива осталась лишь его блеклая тень.</p> <p>Второе поражение подряд положительных эмоций в копилку не добавит. Кроме того, вскрылись у коллектива серьeзные проблемы с обороной, которые клубы рангом повыше используют с лихвой (что дортмундцы и доказали неделей ранее). Очевидно, что Люсьену Фавре в следующем туре жизненно необходимо добить из без того на ладан дышащий «Вердер», иначе боссы клуба всерьeз задумаются о необходимости революции в клубе.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong><img alt="" src="/images/upload/1440417730_Snimok_ekrana_2015-08-24_v_13_55_52.png" style="height:434px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Результаты тура</strong></span></p> <p><a href="https:///online/83178" target="_blank">Герта - Вердер - 1:1</a></p> <p><a href="https:///online/83183" target="_blank">Хоффенхайм - Бавария - 1:2</a></p> <p><a href="https:///online/83182" target="_blank">Ганновер - Байер - 0:1</a></p> <p><a href="https:///online/83181" target="_blank">Кельн - Вольфсбург - 1:1</a></p> <p><a href="https:///online/83180">Айнтрахт - Аугсбург - 1:1</a></p> <p><a href="https:///online/83179" target="_blank">Шальке-04 - Дармштадт - 1:1</a></p> <p><a href="https:///online/83184" target="_blank">Гамбург - Штутгарт - 3:2</a></p> <p><a href="https:///online/83185" target="_blank">Ингольштадт - Боруссия Д - 0:4</a></p> <p><a href="https:///online/83186" target="_blank">Боруссия М - Майнц - 1:2</a></p>

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Боруссия М Бавария Штутгарт Мхитарян Генрих Херрманн Патрик Иличевич Иво Фолланд Кевин Скрипник Виктор
Комментарии (1)
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weinmar
1440482706
На мой взгляд, Дуглас Коста заслужил место в символической сборной
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