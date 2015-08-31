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  • Прощание де Брюйне, «Боруссии» на концах таблицы и дерзкие аутсайдеры. Главные события 3-го тура немецкой Бундеслиги

Прощание де Брюйне, «Боруссии» на концах таблицы и дерзкие аутсайдеры. Главные события 3-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Гладбахский провал, очередное проявление героизма от «Ингольштадта» и «Кельн» в зоне еврокубков – в обзоре минув тура Бундеслиги от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Вольфсбург» попрощался с де Брюйне</strong></span></p> <p>70 миллионов евро – сумма колоссальная даже за такого игрока, как де Брюйне. Поэтому ничего удивительного, что отныне бельгиец принадлежит «Манчестер Сити». Нет, а что: и овцы целы, и «волки» сыты – видимо, полузащитник уже не горел желанием играть за «Вольфсбург», ибо последние свои игры в Германии провел удручающе.</p> <p>Поэтому в заявку на матч с «Шальке» он не попал – пришлось конструктору половины голов экс-чемпионов Бундеслиги смотреть футбол с трибуны. И, думается, игра на тот момент все еще его команды ему понравилась, ведь впервые за начавшийся сезон «Вольфсбург» схлестнулся с более-менее равным по силе соперником и с колоссальным преимуществом одержал верх (3:0). Быть может, и без бельгийца Дитеру Хекингу удастся привести свою команду к новым победам?</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Записные аутсайдеры рвутся на вершину</strong></span></p> <p>Любопытно, но факт: «Кельну» и «Майнцу» по окончанию сезона пророчили место в подвале турнирной таблицы, а они знай себе набирают очки на старте получше некоторых («Байера», например). А уж про многострадальный «Ингольштадт» с «Дармштадтом» и говорить нечего – казалось, команды на вылет определились еще до начала розыгрыша.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441019497_csm_hector_hosiner_723fea444f.jpg" style="height:417px" /></p> <p>Но в итоге «Кельн» базируется на 4-м месте, обыграв в прошедшем туре «Гамбург» - еще одного аутсайдера. Да, «козлы» пока что не встречались с грандами, им благоволит календарь, но здесь все средства хороши – пока есть возможность брать очки, их надо брать.</p> <p>Похожая история и у «Майнца» - в этом туре им достался саксонский «Ганновер». Который, напомним, еще перед стартом сезона лишился своего лучшего бомбардира. В результате команда практически осталась без ударной силы в атаке, а красно-белые неплохо укрепились, что в матче было разительно заметно. «Ганновер» был бессилен против обороны хозяев, а вот они-то в свою очередь сумели затолкать в противоположные ворота аж три безответных мяча. Теперь «Майнц» с шестью набранными очками сидит на хвосте у «Кельна».</p> <p>«Ингольштадту» в этот раз попался «Аугсбург» - открытие предыдущего сезона, которое в нынешнем году удивляет с неприятной стороны. Для «фуггеров» это был отличный шанс одержать победу и хоть немного подправить настроение перед началом Лиги Европы. Но не тут-то было. Дебютанты Бундеслиги мастерски сумели сыграть от соперника, отдав тому территорию. Казалось бы, по-хозяйски «Аугсбург» должен был воплотить территориальное преимущество в победу, но в результате команда Маркуса Вайнцирля по большей части сидела в центре поля, а опасность у чужих ворот создавали гости. Да, забили в итоге всего однажды, но этого хватило для того, чтобы уйти с поля со щитом и с тремя очками в копилке.</p> <p>А вот у «Дармштадта» ситуация потяжелее – уже в течение двух игр кряду «лилии» не могут забить. Но и им не забивают, что, в принципе, тоже неплохо. Особенно если учитывать, что на сей раз против них вышел «Хоффенхайм», в атаке у которого орудует хорошо знакомый нам Кевин Кураньи. Правда, конкретно в этой игре экс-форвард «Динамо» не впечатлил. Как и весь состав «селян», впрочем. Для «Дармштадта» же это была рядовая игра, в которой они не смогли прыгнуть выше головы – ничейный результат на данном этапе против таких соперников для них за счастье. В межсезонье им просто необходимо подправить нападение, иначе придется бороться за выживание.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Боруссии» о двух концах</strong></span></p> <p>Мало кто ожидал такого бодрого старта от дортмундской «Боруссии». И еще меньше тех, кто искренне рассчитывал на то, что в начале сезона «Боруссия» из Менхенгладбаха будет болтаться на последнем месте, проиграв три игры из трех.</p> <p>Что же до первых, то на этот раз им попалась «Герта». В прежних реалиях – беспросветный аутсайдер лиги, но не в этот раз. Нынешние берлинцы не подарок для любого соперника, но «шмели» разобрались с ними без особых затруднений. «Герте» удалось лишь заставить «Боруссию» впервые за три матча пропустить, но на этом все – дальше забавлялись фавориты. Теперь дортмундцы делят первую позицию с «Баварией», которая в свою очередь без вопросов переиграла «Байер».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441019976_G_Hertha_Hummels_Aubameyang_bvbnachrichtenbild_regular.jpg" style="height:447px" /></p> <p>А вот гладбахцы получили смачную оплеуху от развеселого «Вердера», который, как мы уже успели понять, может и сам себе забить, и заведомо выигрышный матч отдать сопернику. Но к этому матчу Виктор Скрипник подвел своих подопечных в полной готовности. Тем более, что «Боруссия» всячески способствовала победе хозяев – сперва подарили им пенальти, а в концовке и вовсе остались вдесятером. Старались сравнять счет, но не удалось. Гладбаху срочно нужно набирать очки, иначе руководство задумается об отставке Люсьена Фавра.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441019553_SY76Ty_GeiA.jpg" style="height:500px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 3-го тура Бундеслиги:</strong></span></p> <p><a href="https:///online/83187" target="_blank"><strong>Вольфсбург - Шальке - 3:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83188" target="_blank"><strong>Кельн - Гамбург - 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83191" target="_blank"><strong>Майнц - Ганновер - 3:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83192" target="_blank"><strong>Дармштадт - Хоффенхайм - 0:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83189" target="_blank"><strong>Аугсбург - Ингольштадт - 0:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83188" target="_blank"><strong>Штутгарт - Айнтрахт - 1:4</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83193" target="_blank"><strong>Бавария - Байер - 3:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83194" target="_blank"><strong>Боруссия Д - Герта - 3:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83195" target="_blank"><strong>Вердер - Боруссия М - 2:1</strong></a></p>

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Кельн Вольфсбург Бавария Кураньи Кевин Де Брюйне Кевин Хекинг Дитер Вайнцирль Маркус Скрипник Виктор
Комментарии (1)
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Архиплут
1441115605
Ребят, подскажите пожалуйста, где можно Бундеслигу в записи смотреть с русскими комментариями? В прошлом сезоне НТВ+ показывали и Евроспорт, в этом сезоне только какое-то ЛАОЛА.тв показывает, и то не все матчи((((
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