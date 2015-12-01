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  • Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Тренер "Валенсии" Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из "Ромы" Руди Гарсии. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.

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Перед вами список тренеров, над которыми по разным причинам нависла угроза отставки. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми специалистами, которых вы больше не хотите видеть на своих постах. Стрелочка "вниз" обозначает ваше несогласие с тем, что этого тренера необходимо уволить.  Количество голосов неограниченно!

 

Англия. Премьер-лига Рейтинг Рома Милан Челси Реал Макларен Стив Моуринью Жозе Бенитес Рафаэль Стевенс Хуб Эмери Унаи Гарсия Руди Аллегри Массимилиано Михайлович Синиша Мичел Виллаш-Боаш Андре Пиоли Стефано Аленичев Дмитрий Фурнье Юбер Саньоль Вилли Скрипник Виктор
Комментарии (11)
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UFA&Salawat_Ylaev
1448969621
Валерия Карпина надо уволить ))
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vladik12
1448974269
А я за то, чтоб всем дать поработать.
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Frozzen
1448975379
Бенитеса в первую очередь,а Карпушу на место Боаша
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Рулон Обоев
1448977765
Интересно, а тренеры этого списка (кроме Карпина) знают о существовании армавирского Торпедо?
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fakel-vrn
1449004678
Боаша в терек
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fakel-vrn
1449004793
Бенитес пусть продлжает, у него хорошо получается...)
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Ни туп
1449040679
всех!
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Friedrich Zimmerman
1449105935
Карпина , Моуриньо , Макларена и Пиоли
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Kakayaraznica
1449376179
Жозе Моуринью, Жозе Моуринью, Жозе Моуринью... в унисон кричалке фанатов Челси, уволить к чертям собачьим
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Дима1960
1450292918
Аленичева надо оставить-сним "Спартак" не конкурент ЦСКА.Оставляем
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