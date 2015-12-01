Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Тренер "Валенсии" Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из "Ромы" Руди Гарсии. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.

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Перед вами список тренеров, над которыми по разным причинам нависла угроза отставки. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми специалистами, которых вы больше не хотите видеть на своих постах. Стрелочка "вниз" обозначает ваше несогласие с тем, что этого тренера необходимо уволить. Количество голосов неограниченно!