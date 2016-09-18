Виктор Скрипник уволен из «Вердера». «Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате. Дайджест событий дня

Юрий Семин не понимает, почему «Локомотив» критикует Андрей Червиченко

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на критику со стороны бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко.

«Мне трудно понять, почему о наших делах рассуждает человек, в отечественном футболе отметившийся разве что развалом прославленного клуба. После его правления «Спартак» долгие годы и с большим трудом восстанавливался, а имя бывшего руководителя стало нарицательным.

По поводу 69 лет. На возраст и здоровье не жалуюсь. Я – футбольный, спортивный человек. И если окажусь рядом с бывшим футбольным функционером, то публика сравнит и разберется, кому здесь 69 лет, а кому за девяносто», — сказал Семин.

Виктор Скрипник отправлен в отставку

Руководство «Вердера» отправило в отставку главного тренера команды Виктора Скрипника. Как сообщает официальный сайт бременского клуба, увольнение 47-летнего специалиста вызвано неудовлетворительными результатами зелено-белых в нынешнем сезоне, которые на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Напомним, Скрипник возглавлял «Вердер» с 2014 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Нури.

«Ростов» решил не спорить с УЕФА

Руководство «Ростова» приняло решение не оспаривать вердикт УЕФА частично закрыть трибуну стадиона «Олимп-2» на ближайший домашний матч Лиги чемпионов. Таким образом, желто-синие обязаны сократить число мест на Восточной трибуне минимум на 1,5 тысячи персон.

Напомним, донской клуб был наказан за расистское поведение своих болельщиков во время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1). Ближайшая домашняя игра «Ростова» в главном еврокубке пройдет 28 сентября против ПСВ.

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Ласина Траоре имеет предложение из Европы, но останется в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент имеет предложения из Англии и Испании, однако доиграет сезон в московском клубе: «Вест Бромвич» был заинтересован в услугах Траоре еще до его прихода в ЦСКА, и не только «Вест Бромвич». Предложения есть и из Англии, и из Испании. Безусловно, на Траоре есть спрос, но пока говорить на эту тему не имеет смысла. Во-первых, Ласина принадлежит «Монако», во-вторых, он точно играет в ЦСКА до конца сезона. Переход в московский клуб был осознанным решением, а все эти предложения от европейских клубов были еще до ЦСКА», – сказал Селюк.

У Мутко нет мыслей об отставке

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не планирует покидать данные посты в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что функционер может подать в отставку в конце сентября или начале октября 2016 года.

«Это все какая-то непонятная вещь. У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему», – сказал Мутко.

Моуринью впервые за 10 лет проиграл трижды подряд

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Уотфорду» со счетом 1:3. Данное поражение стало третьим подряд для «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью. Ранее подопечные португальского специалиста уступили «Манчестер Сити» (1:2) и «Фейеноорду» (0:1).

Таким образом, Моуринью впервые за 10 лет потерпел поражения в трех официальных матчах подряд. Напомним, последний раз это происходило в 2006 году, когда португалец возглавлял «Челси».

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«Ювентусу» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Серии A

В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах добился волевой победы над «Ювентусом» (2:1). На гол защитника гостей Штефана Лихтштайнера хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Мауро Икарди и Ивана Перишича.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Интер – Ювентус – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лихтштайнер, 66; 1:1 – Икарди, 68; 2:1 – Перишич, 78.

Удаление: Банега, 90.

Интер: Ханданович, Д'Амбросио, Миранда, Мурильо, Сантон (Мианг, 79), Жоао Мариу, Медель (Мело, 75), Кандрева, Банега, Эдер (Перишич, 69), Икарди.

Ювентус: Буффон, Бенатиа (Бардзальи, 25), Бонуччи, Кьеллини (Пьяца, 80), Лихтштайнер, Хедира, Пьянич, Асамоа, Сандро, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

В академии ЦСКА теперь занимается сын Понтуса Вернблума

В детской академии ЦСКА начал заниматься сын полузащитника армейцев Понтуса Вернблума Милле. Об этом сообщила жена шведского хавбека Нина Вернблум.

«Сегодня наш большой мальчик провел первую тренировку в ЦСКА. Я так горжусь», – сообщила Вернблум.