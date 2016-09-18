ЦСКА выиграл у «Крыльев», «Краснодар» вырвал победу в матче с «Ростовом». Все голы (ВИДЕО)

Сегодня в рамках 7-го тура РФПЛ состоятся два матча: самарские «Крылья Советов» примут ЦСКА, а «Краснодар» сыграет с «Ростовом». «Бомбардир» предлагает читателям проследить за этими двумя поединками.

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