Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА выиграл у «Крыльев», «Краснодар» вырвал победу в матче с «Ростовом». Все голы (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 2
    18.09.2016 16:55
    Сегодня в рамках 7-го тура РФПЛ состоятся два матча: самарские «Крылья Советов» примут ЦСКА, а «Краснодар» сыграет с «Ростовом». «Бомбардир» предлагает читателям проследить за этими двумя поединками.

    «Краснодар» – «Ростов» – 2:1

    Смолов – 2:1.

    Налдо – 1:1.

    Сесар Навас – 0:1.

    В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Каборе, Газинский, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов

    Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров

    Старт «Ростова»: Джанаев (В), Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Калачев (К), Нобоа, Ерохин, Думбия

    Запасные: Медведев (В), Комиссаров (В), Киреев, Скопинцев, Саид, Препелицэ, Папа Гуйе, Полоз, Байрамян, Азмун

    «Крылья Советов» – ЦСКА – 1:2

    Игнашевич! Подача углового и гол ударом головой – 1:2.

    Ятченко! Под самый перерыв забивают хозяева, и счет снова равный.

    Восьмая минута и сразу гол! Головин отважился на проход и отправил мяч в сетку.

    Состав «Крыльев Советов»: Лория, Цаллагов, Бато, Надсон, Таранов, Ятченко, Чочиев, Башкиров, Молло, Паскуато, Мбакогу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер ФК Краснодар
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 12:12

      "Быки" : Ростов - пенки на последней минуте не было. Ла Борделя никто не трогал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 19 сентября 2016, 10:27

      ЦСКА молодцы, Краснодар молодцы, Спартак тоже молодцы, а Локо обосрался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 19 сентября 2016, 08:26

      Федю в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 19 сентября 2016, 08:12

      Краснодар молодцы, но пенка спорная)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 19 сентября 2016, 01:34

      опять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 19 сентября 2016, 00:50

      Краснодар молодцы, боролись до победного. ЦСКА - рациональная победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Den_161 18 сентября 2016, 21:57

      Сегодня судья за КРАСНОДАР играл

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Den_161 18 сентября 2016, 22:21

      не факт....но вот, что некоторые из ростовчан за Ростов не играли- это точно....
      не должна сильная команда 80 минут удерживать счёт.... забей, как Бавария, пять штук, а потом кури.... ЗАЧЕМ выпустили Азмуна и Полоза? атаку не усилили, а оборону сломали.... Азмуна вообще нельзя выпускать когда вся команда уже набегалась...ему уже никто не забрасывает и он не выдаёт свою игру....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 сентября 2016, 20:31

      Смолов со своими татухами должен за сборную Мексики играть. Гэнгста, блин...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 18 сентября 2016, 19:38

      Очень красивая оговорка комментатора: А теперь у ЦСКА встреча на Кубок с командой "Енисей" из Краснодара! ))))))))))))))))))))))
      ЦСКА с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 сентября 2016, 19:36

      ....а Спартак побеждает благодаря исцелованным штангам. Вчера они всю игру, за Реброва, отрабатывали.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11