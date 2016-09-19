Краснодар - Ростов

2 месяца дождей не было, а сегодня, как прорвало. Краснодар с победой!
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|29 тур
|24 мая, воскресенье
|13:30
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:2
|Краснодар
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:30
|Краснодар
|0:2
|Ростов
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|2:2
|Краснодар
|19 тур
|7 декабря, пятница
|18:30
|Ростов
|2:3
|Краснодар
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:00
|Краснодар
|0:0
|Ростов
|39 тур
|16 апреля, понедельник
|19:00
|Ростов
|1:1
|Краснодар
|33 тур
|5 марта, понедельник
|18:30
|Краснодар
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
пока не забанили лаборде тоже
старался ни когда не критиковать судей , но реально Еськов тварь
нельзя играть на удержание 80 минут..... по делу получили...
Судья КРАСАВЧЕГ
Да...всю неделю бомбардир пишет ушел тренер Кононов.Читаю состав "быков" на сегодняшний матч он руководит командой.Уважаемый бомбардир где вы набираете редакторов!!!
следовало ожидать
Судья похоже в одну сторону свистит и карточки раздает
доиграется Ростов....