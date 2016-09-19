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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Материалы

Краснодар - Ростов

18.09.2016, Воскресенье, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 7 тур Краснодар - Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Краснодар 2:1 Ростов
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1176

    Argon 18 сентября 2016, 22:10

    2 месяца дождей не было, а сегодня, как прорвало. Краснодар с победой!

    -2
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    Рейтинг: +2231

    river31 18 сентября 2016, 21:54

    Пендаль на левый смахивает. Нырок 100% был.

    2
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    Рейтинг: +124

    1cent 18 сентября 2016, 21:54

    пока не забанили лаборде тоже

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    Рейтинг: +124

    1cent 18 сентября 2016, 21:53

    старался ни когда не критиковать судей , но реально Еськов тварь

    2
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    Рейтинг: +332

    семечкин 18 сентября 2016, 21:53

    нельзя играть на удержание 80 минут..... по делу получили...

    1
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    Рейтинг: +37

    Den_161 18 сентября 2016, 21:51

    Судья КРАСАВЧЕГ

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    Рейтинг: +295

    okolofutbola 18 сентября 2016, 21:47

    Да...всю неделю бомбардир пишет ушел тренер Кононов.Читаю состав "быков" на сегодняшний матч он руководит командой.Уважаемый бомбардир где вы набираете редакторов!!!

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    Рейтинг: +332

    семечкин 18 сентября 2016, 21:45

    следовало ожидать

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    Рейтинг: +37

    Den_161 18 сентября 2016, 21:43

    Судья похоже в одну сторону свистит и карточки раздает

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    Рейтинг: +332

    семечкин 18 сентября 2016, 21:37

    доиграется Ростов....

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