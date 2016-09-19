Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Материалы

Крылья Советов - ЦСКА

18.09.2016, Воскресенье, 17:15 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 7 тур Крылья Советов - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:2 Крылья Советов
2 тур
24 июля, пятница 19:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
2 марта, понедельник 18:00 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
6 тур
26 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Marbella Cup 2012
За 5-8 места,
6 февраля, понедельник 14:30 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
25 июля, понедельник 19:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
2 тур
25 мая, среда 19:00 Крылья Советов 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 4:3 Крылья Советов
13 тур
19 июля, понедельник 20:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 16:15 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
7 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:2 Крылья Советов
14 тур
24 июня, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 26 февраля, понедельник 14:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 ЦСКА
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
...
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 18 сентября 2016, 19:17

    ай да Серега)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Mirak92 18 сентября 2016, 21:18

    почему минус ?зависть ,если игнашевич успешно выполнил стандарт!?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > Mirak92 19 сентября 2016, 12:36

    Лови плюс, братан)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +56

    footbil 18 сентября 2016, 19:05

    Только ЦСКА!!! Только ПОБЕДА!!!

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +54

    CSKA_Sergey 18 сентября 2016, 17:02

    Вперед, чемпионы!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +157

    горя 18 сентября 2016, 15:09

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Вперёд крылья к победе

    -6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 18 сентября 2016, 13:44

    Удачи, парни!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:50

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    ВПЕРЕД КРЫЛЬЯ!!!!!

    -10
    Ответить
    ...
    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska > Zenit-2010 17 сентября 2016, 17:01

    Отдыхай

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > Rzn_za_cska 18 сентября 2016, 17:46

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    я не устал

    -8
    Ответить
  • Читайте нас: 