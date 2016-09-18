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    Цифра дня. Оправдывает ли Погба свой трансфер в «МЮ»?


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    Голосов: 4
    18.09.2016 13:00
    Перейдя в «Манчестер Юнайтед», Поль Погба стал самым дорогим футболистом в истории футбола, но оправдывает ли французский полузащитник вложенные в него средства?

    Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля Погба 105 миллионов евро – сумасшедшие деньги, учитывая, что француз провалил домашнее Евро. Однако «Юнайтед» пошел на такую трату и, прежде всего, совершил имиджевую покупку – возвращением Погба боссы «красных дьяволов» хотели продемонстрировать, что их клуб снова намерен играть по-крупному и бороться за титул чемпионов Премьер-лиги.

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    Вот за имиджем Поль как раз таки следит усердно – в первую очередь за своим, меняя прически примерно с такой же частотой, как Златан Ибрагимович отправляет мячи в ворота соперников. Но что покупка Погба дает «Юнайтед» в плане игровой составляющей? Сумеет ли француз заиграть на уровне самого дорогого футболиста в истории футбола? На эти вопросы пока либо нет ответа, либо раздаются иронические усмешки: нет, конечно, у Погба ничего не получится.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 26 октября 2016, 13:02

      Он максимум 25 стоит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      E2E3 20 сентября 2016, 01:10

      А Ювентус за эти же 105 млн евро стадион себе построил пять лет назад...
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)

      0
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 19 сентября 2016, 13:33

      Руководство МЮ полные дебилы. 105 млн. Сука 105 млн. За эти деньги можно купить дахрена хороших игроков, а ни этого модельера причесок

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 сентября 2016, 02:47

      Не так давно он ныл как в мю было плохо ему не дали шанса а сейчас типа геоой пришел может не зря сер Алекс его отправил пока от него тока понты правильно его вчера судья осадил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 сентября 2016, 02:44

      Лучше бы криштиану вернули(если уж говорить об возвращении своего игрока) а в центре и карик со швайни бы не плохо сыграли

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 19 сентября 2016, 01:10

      Я бы сказал Поль и в Юве прошлый сезон отыграл мягко говоря "на троечку".Не только на Евро он прицепом был.Ну а Жозе ,думаю,еще свое возьмет.Хотя АПЛ в этом сезоне просто сумасшедшая.Матчи проходят на сверхскоростях.Я,как закоренелый любитель "Ла лиги" и старой "Серии А" ,посмотрев матчей 5 просто в восторге. МЮ-МанСити и Ливерпуль-Челси (особенно последние) доставили невероятно.Такие бы матчи в еврокубках выдавали.

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > timurcet 20 сентября 2016, 20:47

      У меня хотя бы оно есть.И я могу его сформулировать.

      -1
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      Рейтинг: +29

      Her.O 18 сентября 2016, 23:53

      Дело не в Поле. Дело в Моуриньо и его вялой игре.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Her.O 19 сентября 2016, 18:02

      врядли Моур строит такой Юнайтед, каким мы щас видим. Сейчас очевидно, что просто не искоренены привычки от Ван Гаала. тот же Пеп пришёл в готовую команду, где не надо ничего менять, а просто докупить 1-2 игроков, что он и сделал. в прошлом сезоне сити также ярко стартовал с 6-7 победами подряд, а в конце АПЛ финишировал равно с Юнайтед по очкам

      -1
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      ...
      Рейтинг: +29

      Her.O > dolf666 23 сентября 2016, 01:26

      Да влияние Пепа уже ярко выражено.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2016, 22:56

      Нормально играет, постепенно вливается в команду, ищет своё место на поле... Ни один игрок в мире не даст сразу резалт в новой команде на все 100 от своих возможностей. Меньше бы упырей напоминало ему про ценник, тогда бы и заиграл на своём уровне быстрее, а то вечно пресса из крайности в крайности бросается, то поливает грязью на ровном месте, но возносит до небес без особых поводов.

      4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 сентября 2016, 21:25

      ПРОСТО НЕТ!

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 сентября 2016, 21:00

      Толи перегорел толи не сыгрался, но пока ни как себя не оправдал,
      Хотя весьма перспективный парень, удачи ему!!!

      0
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