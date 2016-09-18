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Цифра дня. Оправдывает ли Погба свой трансфер в «МЮ»?

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля Погба 105 миллионов евро – сумасшедшие деньги, учитывая, что француз провалил домашнее Евро. Однако «Юнайтед» пошел на такую трату и, прежде всего, совершил имиджевую покупку – возвращением Погба боссы «красных дьяволов» хотели продемонстрировать, что их клуб снова намерен играть по-крупному и бороться за титул чемпионов Премьер-лиги.

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Вот за имиджем Поль как раз таки следит усердно – в первую очередь за своим, меняя прически примерно с такой же частотой, как Златан Ибрагимович отправляет мячи в ворота соперников. Но что покупка Погба дает «Юнайтед» в плане игровой составляющей? Сумеет ли француз заиграть на уровне самого дорогого футболиста в истории футбола? На эти вопросы пока либо нет ответа, либо раздаются иронические усмешки: нет, конечно, у Погба ничего не получится.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (23)
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swot1205
1474194814
Слишком большая сумма за то чтобы человек раз в неделю бегал с мячем
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Mirak92
1474195997
перехвалили его просто
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Drapik
1474214827
Балотелли №2
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BARCLAYS_APL
1474218849
Естественно нет я даже 10000000 не дал бы мои друзья миллион раз лучше играют серьезно
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h3LL1k
1474223136
ПРОСТО НЕТ!
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ivanthebest
1474228575
Нормально играет, постепенно вливается в команду, ищет своё место на поле... Ни один игрок в мире не даст сразу резалт в новой команде на все 100 от своих возможностей. Меньше бы упырей напоминало ему про ценник, тогда бы и заиграл на своём уровне быстрее, а то вечно пресса из крайности в крайности бросается, то поливает грязью на ровном месте, но возносит до небес без особых поводов.
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Her.O
1474231988
Дело не в Поле. Дело в Моуриньо и его вялой игре.
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Ronaldinho R10
1474236653
Я бы сказал Поль и в Юве прошлый сезон отыграл мягко говоря "на троечку".Не только на Евро он прицепом был.Ну а Жозе ,думаю,еще свое возьмет.Хотя АПЛ в этом сезоне просто сумасшедшая.Матчи проходят на сверхскоростях.Я,как закоренелый любитель "Ла лиги" и старой "Серии А" ,посмотрев матчей 5 просто в восторге. МЮ-МанСити и Ливерпуль-Челси (особенно последние) доставили невероятно.Такие бы матчи в еврокубках выдавали.
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anri1703
1474242256
Лучше бы криштиану вернули(если уж говорить об возвращении своего игрока) а в центре и карик со швайни бы не плохо сыграли
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тигр 102
1474281235
Руководство МЮ полные дебилы. 105 млн. Сука 105 млн. За эти деньги можно купить дахрена хороших игроков, а ни этого модельера причесок
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