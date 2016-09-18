Цифра дня. Оправдывает ли Погба свой трансфер в «МЮ»?

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля Погба 105 миллионов евро – сумасшедшие деньги, учитывая, что француз провалил домашнее Евро. Однако «Юнайтед» пошел на такую трату и, прежде всего, совершил имиджевую покупку – возвращением Погба боссы «красных дьяволов» хотели продемонстрировать, что их клуб снова намерен играть по-крупному и бороться за титул чемпионов Премьер-лиги.

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Вот за имиджем Поль как раз таки следит усердно – в первую очередь за своим, меняя прически примерно с такой же частотой, как Златан Ибрагимович отправляет мячи в ворота соперников. Но что покупка Погба дает «Юнайтед» в плане игровой составляющей? Сумеет ли француз заиграть на уровне самого дорогого футболиста в истории футбола? На эти вопросы пока либо нет ответа, либо раздаются иронические усмешки: нет, конечно, у Погба ничего не получится.

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