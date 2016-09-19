Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Уотфорд - Манчестер Юнайтед

18.09.2016, Воскресенье, 14:00 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 5 тур Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
2 марта, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
13 тур
21 ноября, суббота 15:45 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 19 сентября 2016, 00:40

    Разчарование!!!!!!!!!!!!!!! - Ужас!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +42

    SPIDER1984 18 сентября 2016, 16:40

    пока не играет Мхитарян МЮ будет проигрывать

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +59

    Drunkeschon 18 сентября 2016, 16:12

    златка не тащит чет=)

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +629

    Xiko 18 сентября 2016, 15:37

    Ну наконец Погба отличился! Ура :D

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +853

    джон базелон > Xiko 18 сентября 2016, 15:47

    Хватит бухать!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +629

    Xiko > джон базелон 18 сентября 2016, 15:52

    отличился т.е. получил желтую карточку, юмора не понимаете?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Xiko 18 сентября 2016, 23:19

    Дээ)

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Xiko 18 сентября 2016, 23:19

    но все таки ЦВБП

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +244

    Grelas 18 сентября 2016, 14:54

    Поэтому АПЛ - самая лучшая лига мира. Ничего заранее не известно.)

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +313

    de bruyne > Grelas 18 сентября 2016, 15:54

    Лалига угарает над твоей комментарии... последний три года Европе никто нечего не видет кроме лалиги... если у руля сер алекс был все заране было бы ясно

    -2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +244

    Grelas > de bruyne 18 сентября 2016, 16:26

    Проходи мимо.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +853

    джон базелон 18 сентября 2016, 14:44

    У Маура ни чего с МЮ не получится!Им не Пога был нужен,а защитники!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +629

    Xiko 18 сентября 2016, 14:41

    Ну и оборонные линии у МЮ. Футболисты Уотфорда финтуются в открытую, одни коридоры, МЮ продолжает колбасить, причем сильно.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 18 сентября 2016, 14:38

    МЮ вперед! хорошей игры! и победы! Не разочаровывайте болельщиков!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +853

    джон базелон 18 сентября 2016, 14:36

    Проиграет МЮ.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 18 сентября 2016, 14:22

    Да МЮ не какой! Командный игры нет! Одни Эгоисты!

    7
    Ответить
  • Читайте нас: 