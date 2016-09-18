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    Червиченко: «Семин – это не самый лучший выбор в истории»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не считает хорошей идеей назначить Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

    Накануне железнодорожники проиграли «Уфе» (0:1) в домашнем матче РФПЛ.

    – В нынешнем «Локомотиве, как мне представляется, либо нет желания, нет стержня, либо просто отсутствует коллектив. Безусловно, по составу эта команда способна быть гораздо выше 11-го места, которое она сейчас занимает.

    – Что вы подумали, когда узнали о возвращении Семина в «Локомотив»?

    – Что это не самый лучший выбор в истории. Глубоко уважаю наших именитых специалистов, но поймите, человеку уже 69 лет... Когда он выигрывал с «Локо» чемпионства, у него была совершенно другая команда. Это был коллектив единомышленников, единый кулак. Наконец, там был Лоськов...

    Кстати, меня удивили слова Семина после возвращения, что команда сейчас может обойтись без усиления и в нынешнем составе способна бороться за попадание в тройку.

    Все-таки считаю, что вперед команду должны двигать более молодые специалисты. Зачем убрали Черевченко, ученика Семина? Мне это непонятно.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2016 08:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 сентября 2016, 18:13

      Червеченко пиз...т как Троцкий..... Конец сезона покажет кто есть кто)))

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 сентября 2016, 14:53

      Безусловно я уважаю "ЛОКО",хочу что бы был достойный соперник,но мне искренне жаль,что ушёл Черевченко.. А Червиченко? Почитал я покойного Безродного.....мне он не нравится..

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 18 сентября 2016, 12:51

      Есть люди которые могут только говорить. К таким относится и Червиченко. Дела его ещё хуже слов.

      3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > ViktorMG 18 сентября 2016, 14:59

      у него и слова поносные.дела он уже наделал никак не расхлебают.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2016, 11:20

      Мне кажется, слушать Червиченко - довольно глупое занятие. Всё, чем он запомнился это склоками, раздраями и аферами. Ну, и конечно же, безобразной внешностью.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 сентября 2016, 11:00

      Семин и пришел, что бы собрать команду единомышленников!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2016, 10:59

      Уход Черевченко повлиял на команду. Что-то там не так в руководстве. Стали снова играть как два года назад.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 сентября 2016, 10:46

      Внутреннее зазнайство подвело игроков Локомотива. Уровень у самих-чуть выше,чем у Уфы.Надо настраиваться на игру.

      3
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      Рейтинг: +189

      Непутриот > yorgenbarenz 18 сентября 2016, 12:01

      Да в том-то и дело, что ничуть не выше!!!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 сентября 2016, 10:12

      Не являюсь фанатом Сёмина, но ему, как и любому тренеру нужно время . Не надо ,пока, делать каких либо выводов. Итоги подведём в конце чемпа ! Удачи Локо и Ю.П.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2016, 10:02

      а что может сделать Семин или еще кто нибудь если Смородинка развалили команду да и игроков приличных нет а Червиченко думает что он такой же эксперт футбола как Бубнов или еще по хлеще Ловец блох

      3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 18 сентября 2016, 09:34

      Насмешил Червяк - уважает он наших именитых специалистов! Благодаря тебе, Романцев уже второй десяток лет предпочитает ходить на рыбалку, а не заниматься футболом.

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