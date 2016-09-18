Червиченко: «Семин – это не самый лучший выбор в истории»

Червеченко пиз...т как Троцкий..... Конец сезона покажет кто есть кто)))
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не считает хорошей идеей назначить Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».
Накануне железнодорожники проиграли «Уфе» (0:1) в домашнем матче РФПЛ.
– В нынешнем «Локомотиве, как мне представляется, либо нет желания, нет стержня, либо просто отсутствует коллектив. Безусловно, по составу эта команда способна быть гораздо выше 11-го места, которое она сейчас занимает.
– Что вы подумали, когда узнали о возвращении Семина в «Локомотив»?
– Что это не самый лучший выбор в истории. Глубоко уважаю наших именитых специалистов, но поймите, человеку уже 69 лет... Когда он выигрывал с «Локо» чемпионства, у него была совершенно другая команда. Это был коллектив единомышленников, единый кулак. Наконец, там был Лоськов...
Кстати, меня удивили слова Семина после возвращения, что команда сейчас может обойтись без усиления и в нынешнем составе способна бороться за попадание в тройку.
Все-таки считаю, что вперед команду должны двигать более молодые специалисты. Зачем убрали Черевченко, ученика Семина? Мне это непонятно.