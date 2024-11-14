Дзюба рассказал, от чего хотел бы избавить российский футбол

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба хочет отменить Fan ID.

«Очень хотелось бы Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат – нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения.

Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол – самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», – сказал Дзюба.

Fan ID работает с 2022 года.

Каждый посетитель матча РПЛ должен оформить паспорт болельщика.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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