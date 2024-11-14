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    • Дзюба рассказал, от чего хотел бы избавить российский футбол

    Дзюба рассказал, от чего хотел бы избавить российский футбол

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба хочет отменить Fan ID.

    «Очень хотелось бы Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат – нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения.

    Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол – самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», – сказал Дзюба.

    • Fan ID работает с 2022 года.
    • Каждый посетитель матча РПЛ должен оформить паспорт болельщика.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии (7)
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    andrei-sarap-yandex
    1731598424
    в этом ДЗЮБА ПРАВ....
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    Cleaner
    1731598653
    Хорошо бы избавить российский футбол от продажных и от НЕКОМПЕТЕНТНЫХ судей...
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    VGreen
    1731600262
    Оооо....Неужто здравая мысль не то, что именно от Дзюбы, а от футболиста в целом! Тут красава. ФанАйди - бесполезная ненужная штука. У нас и так трибуны особо не заполняются, а тут еще такие ограничения.
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    NewLife
    1731601515
    Зюба, продолжай принимать эти лекарства, они действуют.
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