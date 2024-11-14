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    • Карпин сделал главный вывод для сборной России по итогам 2024 года

    Карпин сделал главный вывод для сборной России по итогам 2024 года

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не видит смысла давать оценку результатам команды в этом году.

    «Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом.

    Футболисты с удовольствием приезжают в сборную и выкладываются. Ни одной претензии по поводу самоотдачи не было. Это главный вывод по итогам года.

    Оценивать с точки зрения результата неправильно», – сказал Карпин.

    • В ноябре россияне встретятся с Брунеем и Сирией.
    • Ранее в 2024-м сборная одержала 3 разгромные победы – над Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    14.11.2024 22:44
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