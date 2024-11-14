Карпин сделал главный вывод для сборной России по итогам 2024 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не видит смысла давать оценку результатам команды в этом году.
«Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом.
Футболисты с удовольствием приезжают в сборную и выкладываются. Ни одной претензии по поводу самоотдачи не было. Это главный вывод по итогам года.
Оценивать с точки зрения результата неправильно», – сказал Карпин.
- В ноябре россияне встретятся с Брунеем и Сирией.
- Ранее в 2024-м сборная одержала 3 разгромные победы – над Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).
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