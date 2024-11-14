Карпин сделал главный вывод для сборной России по итогам 2024 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не видит смысла давать оценку результатам команды в этом году.

«Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом.

Футболисты с удовольствием приезжают в сборную и выкладываются. Ни одной претензии по поводу самоотдачи не было. Это главный вывод по итогам года.

Оценивать с точки зрения результата неправильно», – сказал Карпин.

В ноябре россияне встретятся с Брунеем и Сирией.

Ранее в 2024-м сборная одержала 3 разгромные победы – над Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов