Ловчев ответил, нужно ли «Спартаку» уволить Станковича

Евгений Ловчев оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и промежуточные результаты команды в сезоне-2024/25.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

«Я оцениваю итоги выступления «Спартака» в первом круге точно так же, как и при предыдущем главном тренере. Этот тренер [Станкович] только-только определился с составом, в последнее время у него начали вместе выходить Угальде, Барко и Бонгонда.

Причем, когда Бонгонда в прошлом сезоне приехал и провел первые игры, то показал, что к нам приехала звезда. Но потом он заскучал, а недавно сказал, что этот тренер в меня верит.

Но дайте Станковичу какое-то время, и мы увидим, что это за тренер. Сейчас дергать его и опять привозить кого-то нового невозможно, это просто нельзя делать. Дайте ему год отработать, в том, что этот парень с характером, у меня нет сомнений.

Я видел, как он бесится, когда «Спартаку» забивают голы. Более того, сначала мы все не понимали, почему он каждый раз ставит на игру новый состав. А сейчас он определился с ними, начали появляться какие-то связи, например, между Бонгонда и Угальде. Так и дайте им развиваться дальше.

Но я не могу сказать, что «Спартак» сейчас обладает очень хорошим составом. В обороне никого нового не привезли, а тренеры не могут наладить игру. Да, в последнем матче сыграли на ноль, но потому что просто безобразно играл соперник [«Акрон»]. А до этого безобразно играл ЦСКА.

«Спартак» не может ничего сделать, когда противник, как, например, махачкалинское «Динамо», встает в своей штрафной площадке. А для этого надо, чтобы люди сыгрались между собой, чтобы они понимали, как взламывать эту оборону. Дайте Станковичу немного времени», – сказал Ловчев.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов