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    Ловчев ответил, нужно ли «Спартаку» уволить Станковича

    Евгений Ловчев оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и промежуточные результаты команды в сезоне-2024/25.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    «Я оцениваю итоги выступления «Спартака» в первом круге точно так же, как и при предыдущем главном тренере. Этот тренер [Станкович] только-только определился с составом, в последнее время у него начали вместе выходить Угальде, Барко и Бонгонда.

    Причем, когда Бонгонда в прошлом сезоне приехал и провел первые игры, то показал, что к нам приехала звезда. Но потом он заскучал, а недавно сказал, что этот тренер в меня верит.

    Но дайте Станковичу какое-то время, и мы увидим, что это за тренер. Сейчас дергать его и опять привозить кого-то нового невозможно, это просто нельзя делать. Дайте ему год отработать, в том, что этот парень с характером, у меня нет сомнений.

    Я видел, как он бесится, когда «Спартаку» забивают голы. Более того, сначала мы все не понимали, почему он каждый раз ставит на игру новый состав. А сейчас он определился с ними, начали появляться какие-то связи, например, между Бонгонда и Угальде. Так и дайте им развиваться дальше.

    Но я не могу сказать, что «Спартак» сейчас обладает очень хорошим составом. В обороне никого нового не привезли, а тренеры не могут наладить игру. Да, в последнем матче сыграли на ноль, но потому что просто безобразно играл соперник [«Акрон»]. А до этого безобразно играл ЦСКА.

    «Спартак» не может ничего сделать, когда противник, как, например, махачкалинское «Динамо», встает в своей штрафной площадке. А для этого надо, чтобы люди сыгрались между собой, чтобы они понимали, как взламывать эту оборону. Дайте Станковичу немного времени», – сказал Ловчев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    14.11.2024 21:21
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    Комментарии (8)
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    Литейный 4 (returned)
    1731608785
    Второй Тедеска. Тот как псих бегал и этот туда же. Гыгыгы
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    NewLife
    1731608949
    С какого бодуна этот базар. Кому Ловчев возражает, кто собирался увольнять Станка ? Придумают несуществующую тему и п.и.з.дят во все хейтерское горло((
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    FWSPM
    1731612094
    Увольнять его не за что в прошлом сезоне к 15 туру было 24 очка. С этим составом выше головы не прыгнуть
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    Lilipyt
    1731612108
    Чувствуют что уволят Черчеса из Казахстана и наворачивают говна, чтобы поменять тренера?!
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    FCSpartakM
    1731618202
    Станковича не нужно увольнять по одной причине, такой же, по которой не нужно было увольнять и Абаскаля - сейчас нет борьбы за места. Нет Еврокубков, каждый год тасовать состав под нового тренера-это путь в никуда. Мы по результатам видим, что особо Спартак не поднялся, поэтому шило на мыло получилось. Но пусть хоть какая-то будет стабильность
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