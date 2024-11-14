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    • Амарал сорвал трансфер Кордобы в «Спартак» по двум причинам

    Амарал сорвал трансфер Кордобы в «Спартак» по двум причинам

    Переход Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» был заблокирован бывшим спортивным директором московского клуба Томашем Амаралом.

    Во-первых, португалец счел неликвидным трансфер 31-летнего футболиста на обсуждаемых условиях:

    • 16 млн евро – сумма сделки;
    • 4 млн евро – агентские выплаты;
    • 13,5 млн евро – зарплата за 3 сезона.

    Во-вторых, Амарал был убежден, что подписание Кордобы, вероятно, помешает развитию Манфреда Угальде и негативно повлияет на его стоимость в перспективе.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБК Спорт»

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    14.11.2024 22:10
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    Комментарии (3)
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    erybov1965
    1731613534
    Я так понял,где деньги,там не принято думать о чем- либо,кроме них.Виллиан Жозе в 32 и с лишним весом - "ликвид",а Кордоба при своих показателях - неликвид.Значит Амарал правильно неликвидом в итоге стал.
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