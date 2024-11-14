Амарал сорвал трансфер Кордобы в «Спартак» по двум причинам

Переход Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» был заблокирован бывшим спортивным директором московского клуба Томашем Амаралом.

Во-первых, португалец счел неликвидным трансфер 31-летнего футболиста на обсуждаемых условиях:

16 млн евро – сумма сделки;

4 млн евро – агентские выплаты;

13,5 млн евро – зарплата за 3 сезона.

Во-вторых, Амарал был убежден, что подписание Кордобы, вероятно, помешает развитию Манфреда Угальде и негативно повлияет на его стоимость в перспективе.

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