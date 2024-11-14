Геркус объяснил проблемы с поиском соперников для сборной России

Илья Геркус прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей с российской сборной.

В это месяце будут игры с Брунеем и Сирией.

Они пройдут 15 и 19 ноября.

«Я так понимаю, что все сборные заняты. Свободны только те, которые вылетели на раннем этапе плей-офф в своих конфедерациях.

Вполглаза посмотрю матчи сборной России. Очевидно, что матчи с Брунеем и Сирией вызывают меньший интерес, чем с топ-командами.

В октябре сборная Мексики была свободна? Свободных сборных сейчас мало. Мексика – один из организаторов ЧМ-2026, возможно, это тоже имело значение для них. Они могли выбрать Россию. Один из капитанов сборной Мексики [защитник «Локомотива» Сесар Монтес] играет в РПЛ.

Я списываю на политические причины то, что такой матч не состоялся. Если бы РФС принял бы тяжeлое и стратегическое решение перейти в Азию, сейчас Россия играла бы в отборочных матчах.

У ФИФА двойные стандарты, Израиль играет официальные матчи, а мы нет», – сказал Геркус.

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