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    • Хавбек сборной Брунея – о составе: «У нас 2 полицейских, 4 военных, я работаю в правительстве»

    Хавбек сборной Брунея – о составе: «У нас 2 полицейских, 4 военных, я работаю в правительстве»

    Игрок сборной Брунея Азван Салех рассказал про особенности своей национальной команды.

    – В России мало знают про Бруней. Расскажите, вы профессиональный футболист?

    В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы. Футбол – не основная работа, у нас есть и другая.

    – А в сборной тоже непрофессионалы?

    У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея.

    – А вы?

    Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел.

    – Мы слышали, что в Россию приехали не все лучшие игроки сборной Брунея. Это правда?

    – Да. Потому что у некоторых травмы, а наш основной вратарь только что женился.

    – Сколько человек не приехало?

    – Двое из ДПММ.

    – А всего?

    – Четверо. Да. Думаю, четверо.

    • Россия примет Бруней в пятницу в Краснодаре.
    • Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Спортс’’

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    14.11.2024 20:50
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1731607596
    ..."Ехаранный Экибастуз!"(с)...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731608085
    Не хватает почтальона
    Ответить
    n876
    1731608091
    Да норм всё.Или кто то еще не понял что Россия изгой ?
    Ответить
    k611
    1731608666
    Можно было ребят по России с дворового футбола собрать да сыграть со сборной. Эффект был бы тот же.
    Ответить
    рылы
    1731608711
    половина состава в погонах. до чего воинственные мусульмане!
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    Айболид
    1731610406
    А у нас 11 миллионеров . Что ,съели ?!!!
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    FCSpartakM
    1731617733
    Тупо собрали любителей, оплатили поездку с островов и все удобства, заплатили своим игрокам, сыграют примерно на 10 -0, а вывод какой? Деньги просто в никуда, это даже уже не смешно, это уже дно протекает
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