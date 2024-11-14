Представитель Батракова: «Переговоры с «Локо» о новом контракте будут непростыми»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий по будущим переговорам о новом контракте игрока. Нынешний истекает в 2027 году.

«Говорить о том, что Батраков вот-вот подпишет новый контракт с «Локомотивом» точно не приходится. Мы договорились в зимнюю паузу начать обсуждать условия. Не думаю, что эти переговоры будут простыми – это работа, которая займет определенное время.

По срокам мы думаем, что будет три-четыре года. Думаем о том, чтобы включить пункт, которой позволит существовать прозрачной ситуации, если Алексею поступит предложение от европейского клуба.

У нас есть четкое понимание, что в России Алексей в первую очередь видит себя в «Локомотиве», а следующий этап карьеры Батракова, если все будет гармонично развиваться, как сейчас, – попробовать себя в сильном европейском клубе. Пока мы нацелены на это, а про переход в другой российский клуб не думали», – сказал Кузьмичев.

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

Алексей – воспитанник «Локомотива».

Игроку уже повысили зарплату в рамках действующего контракта.

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