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    • Представитель Батракова: «Переговоры с «Локо» о новом контракте будут непростыми»

    Представитель Батракова: «Переговоры с «Локо» о новом контракте будут непростыми»

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий по будущим переговорам о новом контракте игрока. Нынешний истекает в 2027 году.

    «Говорить о том, что Батраков вот-вот подпишет новый контракт с «Локомотивом» точно не приходится. Мы договорились в зимнюю паузу начать обсуждать условия. Не думаю, что эти переговоры будут простыми – это работа, которая займет определенное время.

    По срокам мы думаем, что будет три-четыре года. Думаем о том, чтобы включить пункт, которой позволит существовать прозрачной ситуации, если Алексею поступит предложение от европейского клуба.

    У нас есть четкое понимание, что в России Алексей в первую очередь видит себя в «Локомотиве», а следующий этап карьеры Батракова, если все будет гармонично развиваться, как сейчас, – попробовать себя в сильном европейском клубе. Пока мы нацелены на это, а про переход в другой российский клуб не думали», – сказал Кузьмичев.

    • Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
    • Алексей – воспитанник «Локомотива».
    • Игроку уже повысили зарплату в рамках действующего контракта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии (8)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731597755
    "Переговоры будут непростыми." А в голове уже сумма контракта, который вряд ли Локо потянет. Стелит соломку заранее.
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    Иван Петров 1986
    1731598434
    Начало конца Батракова как игрока ! ! !
    Ответить
    Айболид
    1731600191
    "Золотой мальчик" уже ноги на стол кладёт в кабинете гендира ?
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    k611
    1731602447
    Локомотив уже улучшил условия текущего контракта. Не надо жадничать. Есть пример Дмитрия Сычева в своё время...
    Ответить
    ...уефан
    1731602586
    ...ну, вот и началось(...
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    russkiisergei
    1731604366
    вот Артёмка и говорил, про жадных агентов!!! уверен, что Батраков бы согласился легко на новый контракт!!!
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