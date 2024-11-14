Карпин предложил Дзюбе и Кержакову выйти «один на один» и решить, кто лучший бомбардир сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил желание Артема Дзюбы забить рекордный гол за команду.

Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, 19 ноября проведет матч в Волгограде с Сирией.

Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по числу голов за сборную России – у обоих по 30 мячей.

Артема не было в сборной с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Валерий Карпин.

– Дзюба хочет в сборную, чтобы побить рекорд. Не справедливее ли вызвать их с Кержаковым, чтобы они в честной борьбе всe решили?

– Пусть они один на один выйдут. Кто кого обыграет, тот и будет лучшим бомбардиром.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов