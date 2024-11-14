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    • Карпин предложил Дзюбе и Кержакову выйти «один на один» и решить, кто лучший бомбардир сборной России

    Карпин предложил Дзюбе и Кержакову выйти «один на один» и решить, кто лучший бомбардир сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил желание Артема Дзюбы забить рекордный гол за команду.

    • Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, 19 ноября проведет матч в Волгограде с Сирией.
    • Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по числу голов за сборную России – у обоих по 30 мячей.
    • Артема не было в сборной с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Валерий Карпин.

    – Дзюба хочет в сборную, чтобы побить рекорд. Не справедливее ли вызвать их с Кержаковым, чтобы они в честной борьбе всe решили?

    – Пусть они один на один выйдут. Кто кого обыграет, тот и будет лучшим бомбардиром.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    1731597030
    ...в шашки, в "чапаева". А как их свести,если один в стране всех ******-с поливает,а второй откуда-то из-за кордона страну? На нейтральной территории,в Эстляндии???
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