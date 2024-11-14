Хавбек сборной Брунея: «Не знаю ни одного российского футболиста»

Полузащитник сборной Брунея Азван Салех ответил, что ему известно о российском футболе.
– Что вы знаете о России?
– Весь мир знает Россию. Россия играла на чемпионате мира. Чемпионат России все знают.
Сыграть с Россией для нас – огромная возможность. Товарищеский матч не будет для нас простым.
– Каких российских футболистов вы знаете?
– Россия… Россия… (улыбается). Ни одной мысли.
– Не знаете ни одного игрока?
– Да. Может, кого-то помню, но имена не приходят в голову. Может, если увижу, пойму, что знаю.
– А какие-то футбольные команды из России знаете?
– Конечно! ЦСКА Москва, «Зенит». Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов.
– Как смотрят футбол в Брунее? За какими европейскими турнирами следите: Лига чемпионов, АПЛ, Серия А?
– Все смотрим. Серию А, АПЛ, Лигу чемпионов. Все смотрим, все лиги, все команды.
– Какая ваша любимая команда, тренер, игрок?
– Я болею за «Манчестер Юнайтед». Любимый игрок – Хаби Алонсо.
- Россия примет Бруней в пятницу в Краснодаре.
- Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.
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