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    • Хавбек сборной Брунея: «Не знаю ни одного российского футболиста»

    Хавбек сборной Брунея: «Не знаю ни одного российского футболиста»

    Полузащитник сборной Брунея Азван Салех ответил, что ему известно о российском футболе.

    – Что вы знаете о России?

    – Весь мир знает Россию. Россия играла на чемпионате мира. Чемпионат России все знают.

    Сыграть с Россией для нас – огромная возможность. Товарищеский матч не будет для нас простым.

    – Каких российских футболистов вы знаете?

    – Россия… Россия… (улыбается). Ни одной мысли.

    – Не знаете ни одного игрока?

    – Да. Может, кого-то помню, но имена не приходят в голову. Может, если увижу, пойму, что знаю.

    – А какие-то футбольные команды из России знаете?

    – Конечно! ЦСКА Москва, «Зенит». Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов.

    – Как смотрят футбол в Брунее? За какими европейскими турнирами следите: Лига чемпионов, АПЛ, Серия А?

    – Все смотрим. Серию А, АПЛ, Лигу чемпионов. Все смотрим, все лиги, все команды.

    – Какая ваша любимая команда, тренер, игрок?

    – Я болею за «Манчестер Юнайтед». Любимый игрок – Хаби Алонсо.

    • Россия примет Бруней в пятницу в Краснодаре.
    • Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Спортс’’

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    14.11.2024 21:48
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    Комментарии (2)
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    Октавиус
    1731610876
    Интересно, он в курсе, что Хаби Алонсо закончил карьеру семь лет назад?)
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    Cleaner
    1731619126
    В России НИКТО НЕ ЗНАЕТ, где находится Бруней. А некоторые считают слово "бруней" матерным. РФС, СПАСИБО за ТАКОЙ выбор соперника для сборной России! ПС: СТЫДОБА...(((
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