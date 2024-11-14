Аленичев возмущен поступком спартаковца Барко: «Надо держать себя в руках»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев возмущен октябрьским поступком полузащитника команды Эсекьеля Барко.

Аргентинец после замены в матче с «Краснодаром» пнул ящик с медицинскими принадлежностями.

Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.

Он не забил за «Спартак» с игры ни гола.

«Для меня это неудивительно, это южноамериканцы. Когда я играл в Португалии за «Порту», в команде было десять бразильцев, они тоже такими вещами занимались. Барко – аргентинец, они импульсивные.

Я думаю, что тренерский штаб уже поговорил с ним. Это дисциплина, надо себя держать в руках на футбольном поле. То, что он сделал, его не красит, как не красит и команду», – сказал Аленичев.

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