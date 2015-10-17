Златко Юнузович: «Я хочу войти в историю «Вердера»

Полузащитник "Вердера" и сборной Австрии Златко Юнузович в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о трудном положении бременской команды в Бундеслиге и о том, как австрийцам удалось выиграть свою отборочную группу к Евро-2016.

− В феврале этого года вы переподписали контракт с "Вердером" до 2018 года. Почему решили продолжить работу с клубом?

- Я продлил контракт, потому что комфортно чувствую себя в команде. Мне нравится принимать участие в развитии "Вердера, и меня любят болельщики. Хочется стать частью истории этого клуба. Мне всегда важно иметь постоянную игровую практику и брать на себя ответственность. Да и к тому же я не из тех людей, кому нравится постоянно что-то менять в своей жизни. Я люблю постоянность.

− Многие считают, что Бундеслига − это турнир, в котором можно играть как угодно, а победит все равно "Бавария". Расскажите, почему это не так, и что лично вам больше всего нравится в немецком футболе?

- Бундеслига, как и чемпионаты Испании или Англии, является одним из лучших европейских первенств. Каждые выходные в Германии проходят в атмосфере большого футбола с заполненными стадионами и ожиданием красивых матчей. Уровень чемпионата очень высок. И "Бавария", само собой, заслужила особое место на этом празднике жизни. Эта команда действительно одна из лучших в мире, и поэтому нам всем очень интересно играть с ней в одном чемпионате. Всегда приятно бросать вызов таким клубам.

− Помимо того, что в прошлом сезоне вы стали одним из лучших распасовщиков Европы, вас также можно считать самым эффективным исполнителем стандартов. Откройте секрет: что нужно делать, чтобы бить со штрафных и угловых также круто?

- Никакого секрета нет. Но могу сказать, что ключевым моментом является то, как именно партнер умеет принимать мяч с передачи – на грудь, на ногу или иначе. От этого понимания я уже начинаю действовать. Хотя, конечно, многое еще зависит от удачи. Думаю, мне везет. Ну и при выполнении угловых надо бы, чтобы у ворот стоял кто-то с хорошим голевым чутьем. У нас есть парочка игроков, которые отлично забивают головой.

− Авторитетный портал transfermarkt.de признал Виктора Скрипника лучшим тренером сезона. Объясните, за счет чего ему удалось за такой короткий срок покорить всю страну?

- Наш тренерский штаб действительно сделал очень многое за короткий срок. Я бы особенно выделил атмосферу на наших тренировках - она довольно веселая и ненапряженная. У нас появился особый командный дух, и, соответственно, наши футбольные успехи увеличились. Сейчас у нас тяжелый период, но, я уверен, что мы сможем собраться и начать побеждать.

− Последний раз "Вердер" завоевывал трофей аж в 2009 году. Когда ждать следующий?

- Возможно, уже скоро. Например, Кубок Германии довольно привлекательный турнир, где все может решиться буквально за несколько игр. Мы довольны, что в этом сезоне смогли преодолеть первый барьер, и теперь наш ждет только одна домашняя игра с "Кельном". Хотим выиграть, конечно. Не хочу, чтобы мы останавливались на достигнутом. Если нам повезет, и мы не проиграем в предстоящих играх, то мы сможем взять новый трофей.

− В своей истории Австрия лишь раз участвовала в чемпионате Европы, да и то за счет того, что была хозяином того турнира. Однако сейчас ваша команда показывает фантастический футбол и уже точно поедет на Францию. Как стране удалось создать такую перспективную сборную?

- Для Австрии пройти все квалификационные матчи и выйти впервые на чемпионат Европы - это, конечно, огромный успех. Мы, безусловно, гордимся собой и, я уверен, покажем яркие матчи во Франции. Футбол в Австрии за последние годы приобрел некоторую стабильность, и за счет этого национальная сборная стала показывать очень высокий уровень. Надеюсь, что мы не сойдем с этого успешного пути.

− Вы дважды встречались со сборной России. Какие впечатления остались от нашей команды?

- Помню, что игры были очень напряженными. Мне кажется, обе команды показали настоящую борьбу. Эти матчи мы смогли выиграть, что сыграло большую роль в нашем итоговом первом месте.

− Как относитесь к тому, что на Евро-2016 будет 24 участника вместо 16?

− Мы впервые поедем на чемпионат Европы, поэтому нам уже все равно, сколько там будет участников. Мы рады за себя и очень хотим показать свой лучший футбол. Уже предвкушаем атмосферу заполненных стадионов, возгласы болельщиков и матчи с сильными соперниками. Очень хотим достойно представить свою страну и пройти в турнире так далеко, как только сможем.

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