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  • Унижение от «Баварии» и провал «Шальке». Главные события 8-го тура немецкой Бундеслиги

Унижение от «Баварии» и провал «Шальке». Главные события 8-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Новые фокусы от Бернда Лено, восхождение менхенгладбахской «Боруссии» и относительная удача «Штутгарта». «Бомбардир» - о самых значимых событиях минувшего тура Бундеслиги. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лено продолжает творить</strong></span></p> <p>А что творить – этот уже решайте сами. Сразу после того, как прочитаете: приехал, значит, «Аугсбург» в гости к «Байеру». Оба, скажем так, сезон начали на два с половиной подзатыльника, и сея дуэль должна была констатировать, кто же все-таки получит третий (с отдачей в сторону главного тренера, скорее всего).</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8011340" width="720"></iframe></p> <p>Начали за здравие, обменявшись парочкой околоопасных выпадов в обе стороны, но затем за дело взялся Он – Бернд Лено. На 12-й минуте центральный защитник хозяев Жонатан Та расстается с мячом в сторону своего голкипера. До него метров 18, снаряд легонько приглаживает траву под собой, безмятежность на лицах «аптекарей».</p> <p>И Лено. Пытаясь вынести мяч куда подальше, голкипер вытворил нечто похожее на то, что сделал Павел Погребняк в игре против ирландской национальной команды в далеком 2010-м. Только в более радикальном ключе: после удара вратаря (!) сборной (!!) Германии (!!!) мяч полетел в обратном направлении – точно в сетку. Автогол из разряда тех, что вставляют в нарезки самых нелепых моментов в истории футбола. И повезло еще, что «Байеру» в итоге удалось сравнять, иначе Лено пришлось бы спасаться из Леверкузена бегством.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444037842_G_Bayern_Aubameyang_Januzaj_bvbnachrichtenbild_regular.jpg" style="height:470px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Бавария» деклассирует дортмундскую «Боруссию»</strong></span></p> <p><a href="https:///articles/444394" target="_blank">Читали уже об этом, небось? Нет?</a> Ну ладно. Тогда внимайте: это история о том, как второй потенциальный претендент на корону мюнхенцев удалился с поля «Альянц-Арены», созерцая на табло ужасающие цифры: «5:1». Заслужила ли такого унижения «Боруссия» из Дортмунда? Пожалуй, нет. Но более уместен здесь другой вопрос: «А могла ли она вообще-то на что-то претендовать?»</p> <p>И тоже нет. «Бавария» - это такая команда, которая стискивает соперника в кулаке и не отпускает, пока из него не вытечет весь сок. До самой последней капли. А после можно выбросить мякоть и шкурку, которая уже ни на что не способна – именно такой сценарий любители немецкого футбола могли лицезреть вчера в Мюнхене. Довольно быстро «красные» открыли счет и развили успех. И пусть Обамеянгу и удалось отквитать один мяч, но затем хозяева катком прокатились по сопернику, доведя счет до уничижительного - 5:1.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Менхенгладбах продолжает восхождение</strong></span></p> <p>Нет, Фавр, конечно, менеджер хороший. Но почему-то именно его уход сумел встряхнуть – иначе победу над грозным «Вольфсбургом» не назовешь. И ведь играли-то не самым выдающимся образом: до определенного времени «волки», которые на сей раз остались без своего дебрюйнезаменителя в лице Юлиана Дракслера, позиций сдавать не планировали.</p> <p>Но буквально в конце встречи оборона гостей рухнула: сперва Нордтвейт на 75-й минуте открыл счет, а совсем скоро Траоре удвоил преимущество гладбахцев. Отныне «жеребята» находятся поодаль от подвала турнирной таблицы, а вот коллектив Хеккинга приблизился к аутсайдерам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444038129_20151003-Hoffenheim-VfB-592x333II.jpg" style="height:405px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Возня в середине</strong></span></p> <p>Во второй раз за сезон «Штутгарту» удалось избежать негативного исхода. И это притом, что «шваабы» никогда не играли, спустя рукава, - подводила лишь реализация и неудачи в обороне. На сей раз к ним в гости пожаловал «Хоффенхайм» - столь же «удачливая» команда, что и хозяева «Мерседес-Бенц Арены».</p> <p>И в этой битве неудачников победителя не было – да и разве могут тут быть победители? Вновь «Штутгарт» больше бил по воротам соперника, вновь больше владел мячом, но в итоге команды забили друг другу по два мяча и разошлись миром.</p> <p>Впервые за долгое время победу одержал «Ганновер». Да так, что Цилеру не пришлось доставать мяч из собственных ворот. А ведь в соперниках у них был сам бременский «Вердер», который в прошлом сезоне едва-едва не забрался в еврокубки. Команда Виктора Скрипника была близка к победе, но саксонцам удалась одна голевая контратака, в результате которой Сане поразил ворота Видвальда.</p> <p>Серьезный успех постиг в минувший уикэнд «Кельн». «Шальке» в текущем сезоне выступает блестяще, и если раньше команда болталась в середине турнирной таблицы, то теперь им удалось забраться аж на 3-е место. Но вот «козлы» не позволили им укрепить свои позиции, отправив в ворота Ферманна три безответных мяча.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Символическая сборная:</span></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444037226_Snimok_ekrana_2015-10-05_v_1_48_05.png" style="height:496px; width:308px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 8-го тура Бундеслиги:</strong></span></p> <p><a href="https:///online/83252" target="_blank"><strong>«Дармштадт» - «Майнц» - 2:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83235" target="_blank"><strong>«Боруссия М» - «Вольфсбург» - 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83248" target="_blank"><strong>«Ганновер» - «Вердер» - 1:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83249" target="_blank"><strong>«Герта» - «Гамбург» - 3:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83250" target="_blank"><strong>«Хоффенхайм» - «Штутгарт» - 2:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83251" target="_blank"><strong>«Ингольштадт» - «Айнтрахт» - 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83233" target="_blank"><strong>«Шальке» - «Кельн» - 0:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83232" target="_blank"><strong>«Бавария» - «Боруссия Д» - 5:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83234" target="_blank"><strong>«Байер» - «Аугсбург» - 1:1</strong></a></p>

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Бавария Боруссия М Штутгарт Левандовски Роберт Мюллер Томас Нордтвейт Хавард Обамеянг Пьер-Эмерик Видвальд Феликс Дракслер Юлиан Лено Бернд Скрипник Виктор
Комментарии (2)
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Арм-Челси
1444058241
Так и должно было быть, Боруссия делает из простых бегунков футболистов, и Бавария их забирает... представьте если бы Левандовски остался в Дортмунде, или хотя бы не перешел в Баварию, сейчас бы Дортмунд был бы первым номером в бундеслиге
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