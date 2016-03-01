Bild: Скрипника ждет увольнение

Украинский специалист Виктор Скрипник может лишиться должности наставника бременского "Вердера".

Согласно информации источника, на матч 24-го тура Бундеслиги с леверкузенским "Байером" (2 марта) команду выведет именно Скрипник, хотя его будущее в команде уже практически решено. Сообщается, что спортивный директор бременцев Томас Айхин приступил к переговорам с кандидатами на пост главного тренера команды, а наиболее вероятным выглядит назначение экс-наставника менхенгладбахской "Боруссии" Люсьена Фавра.

После 23-х туров Бундеслиги "Вердер" занимает 16-е место в турнирной таблице.