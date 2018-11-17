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    Скрипник: «У меня были контакты с «Локомотивом». Про «Спартак» узнал от журналистов»

    Главный тренер «Риги» Виктор Скрипник прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов РПЛ.

    – Вами регулярно интересуются российские клубы. Вы сами как относитесь к России?

    – Да все нормально! У меня столько друзей в России. Сережа Кирьяков, Витя Онопко – вместе с ними я еще играл за юношескую сборную, а сейчас они сами тренируют на высоком уровне.

    Со всеми при встрече общаюсь, у меня только самые добрые воспоминания о тех временах. Просто так получилось, что жизнь нас раскидала.

    Я живу в Германии, мне очень удобно летать из Риги: полтора часа – и ты дома. Рига – Бремен – есть четыре рейса в неделю, так что можно сказать, что моя семья всегда рядом со мной.

    А для меня это очень важно, чтобы близкие были со мной. И когда я принимал решение о том, чтобы возглавить «Ригу», этот факт был главенствующим.

    – Это правда, что некоторое время назад Вы вели переговоры с «Локомотивом»?

    – У меня были контакты с представителями «Локомотива», но это уже в прошлом. Лишний раз ворошить это не стоит.

    Разговоры с «Локомотивом» были год или полтора назад, но когда тренер команды выигрывает титулы и решает поставленные задачи, о чем тут можно говорить? Как профессионал я все прекрасно понимаю.

    – Недавно появилась информация, что Вас хотят видеть в «Спартаке».

    – О том, что мной интересуется «Спартак», я узнал от вас – журналистов. А так, никаких разговоров не было.

    – А если бы был предметный интерес от российского клуба, согласились бы работать в нашей стране?

    – Если будет интерес, тогда и поговорим.

    Украинец возглавил рижский клуб в июле. Прежде он на протяжении 12 лет находился в системе «Вердера», а с 2014 по 2016 тренировал главную команду клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.11.2018 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 ноября 2018, 16:09

      Вот пусть журналисты на данные вопросы и отвечают.
      А так получается лесом еду, лес пою.Полем еду , так ору.

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