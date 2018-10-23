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    Гендиректор «Риги»: «Ведем переговоры по Скрипнику с клубом из РПЛ. Про «Спартак» – это слухи»

    Генеральный директор «Риги» Александр Пронин подтвердил, что клуб на самом деле ведет переговоры с одним из клубов РПЛ по главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

    Ранее сообщалось, что сегодня украинский специалист встретится с руководством «Спартака» на предмет возможной работы.

    В понедельник пост главного тренера москвичей покинул Массимо Каррера.

    «Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про «Спартак», – это слухи», – сказал Пронин.

    Скрипник возглавил «Ригу» в июле 2018 года. После 25-ти туров рижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Латвии, набрав 59 очков. В случае победы над ближайшим преследователем «Вентспилсом» (53 балла) в очном матче 28 октября «Рига» завоюет чемпионский титул.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2018 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 17:02

      Похоже латыши играют по системе "весна-осень", в отличие от российских придурков в РФС.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 октября 2018, 16:42

      Помню я этого тренера по Германии он долго играл за Вердер , а потом и тренировал его , на мой взгляд так себе тренер его Вердер ничем особо не выделялся , а самое главное ни какой особо выстроенной игры не было и поэтому его и уволили через год после назначения . Да он помог команде тогда не вылететь , но как показала практика ничего большего он не смог показать в Германии . На мой взгляд он как минимум не сильнее наших тренеров , того же Аленичева например.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 16:22

      Что и следовало ожидать.

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