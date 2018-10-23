Гендиректор «Риги»: «Ведем переговоры по Скрипнику с клубом из РПЛ. Про «Спартак» – это слухи»

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин подтвердил, что клуб на самом деле ведет переговоры с одним из клубов РПЛ по главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

Ранее сообщалось, что сегодня украинский специалист встретится с руководством «Спартака» на предмет возможной работы.

В понедельник пост главного тренера москвичей покинул Массимо Каррера.

«Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про «Спартак», – это слухи», – сказал Пронин.

Скрипник возглавил «Ригу» в июле 2018 года. После 25-ти туров рижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Латвии, набрав 59 очков. В случае победы над ближайшим преследователем «Вентспилсом» (53 балла) в очном матче 28 октября «Рига» завоюет чемпионский титул.