Главный тренер «Риги» Виктор Скрипник может продолжить карьеру в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что украинский специалист – один из кандидатов на пост тренера «Спартака», но позже в латвийском клубе опровергли эту информацию.

По данным «Спорт-Экспресс», Скрипник может возглавить «Уфу». При этом, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов настаивает, что клуб не ищет замену Сергею Томарову.

– Вы рассматриваете кого-то на место Томарова?

– Нет.

– Сейчас очень активно муссируется фигура Скрипника. Не планируете его приглашать?

– У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены.

После 11-ти туров «Уфа» набрала 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.