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    Какой вы футболист?

    «Спорт-Экспресс»: Скрипник может возглавить «Уфу»

    Главный тренер «Риги» Виктор Скрипник может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Ранее сообщалось, что украинский специалист – один из кандидатов на пост тренера «Спартака», но позже в латвийском клубе опровергли эту информацию.

    По данным «Спорт-Экспресс», Скрипник может возглавить «Уфу». При этом, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов настаивает, что клуб не ищет замену Сергею Томарову.

    – Вы рассматриваете кого-то на место Томарова?

    – Нет.

    – Сейчас очень активно муссируется фигура Скрипника. Не планируете его приглашать?

    – У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены.

    После 11-ти туров «Уфа» набрала 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2018 17:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:47

      Скрипника, если будет тренировать российский клуб, провозгласят на Родине врагом народа.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 октября 2018, 19:19

      Томаров хороший человек для Уфы в качестве помощника,но как главный, наверное не силен.Скрипник для Уфы хороший вариант,и здесь тренерская "рокировка" вполне уместна

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 октября 2018, 19:11

      Очередной! Тихонов, Каррера.....!Кто следующий?

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      Рейтинг: +1297

      compka 23 октября 2018, 18:53

      Скрипник не Скрипаль, пусть возглавляет ...

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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 октября 2018, 18:25

      Вот это больше походит на правду)))

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 17:48

      Что в Спартачке мед.осмотр не прошёл?Целый день туда сватали...

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > AtticusFinch 23 октября 2018, 18:22

      На стажировку в Уфу, потом в Спартак, как Гончаренко в ЦСКА ранее. А может Федун вспомнил как он с латышом Старковым мучился.

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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 23 октября 2018, 17:43

      Тумаров→Спартак
      Скрипник→Уфа

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