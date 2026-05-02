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«Металлист 1925» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.4

02 мая 2026 10:31
Харьков - Полесье
03 мая 2026, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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1.40
Тотал матча меньше 2.5
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3 мая на стадионе «Металлист» в Харькове состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист 1925» примет «Полесье». Встреча команд из топ-5 обещает быть напряжeнной и тактически насыщенной. Хозяева демонстрируют образцовую игру в обороне, а гости – отличную результативность.

«Металлист 1925»

Харьковчане подходят к матчу после гостевой ничьей с «ЛНЗ» (1:1) и не проигрывают на протяжении шести последних туров. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. P. Itodo с 13 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Металлист 1925» не пропускает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает в четырeх последних турах.

«Полесье»

Житомирцы подходят к матчу после домашней победы над «Оболонью» (3:1) и демонстрируют отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Алексей Гуцуляк с 9 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Полесье» забивает в 17 из 19 последних матчей и не проигрывает в 5 последних очных встречах против «Металлиста 1925».

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах УПЛ
  • Забивает в 4 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Проигрывает в 5 последних очных матчах против «Полесья»

«Полесье»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 последних матчах против «Металлиста 1925»
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Победа в последнем матче над «Оболонью» (3:1)

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Полесье»

Встреча одной из лучших оборонительных и одной из самых результативных команд лиги обещает быть напряжeнной. «Металлист 1925» не пропускает в 6 из 8 последних матчей. «Полесье» забивает в 17 из 19 последних встреч и имеет историческое преимущество в очных матчах. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.4
  • Победа «Металлиста 1925» с форой (0)

1.40
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Полесье Харьков
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