03.05.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Харьков
Харьков
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
5
Калюжный
16
Аревало
31
Шабанов
45
Калитвинцев
9
Антюх
19
Рашица
98
Итодо
3-2-2-2-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
45
Брагару
11
Гуцуляк
95
Краснопир
24
Мартынюк
13
Салюк
13
Салюк
24
Мартынюк
9
Антюх
7
Моура
7
Моура
9
Антюх
45
Калитвинцев
11
Кастильо
11
Кастильо
45
Калитвинцев
31
Майсурадзе
35
35
31
Майсурадзе
14
Эмерллаху
27
Федор
27
Федор
14
Эмерллаху
18
Андриевский
19
Шепелев
19
Шепелев
18
Андриевский
45
Брагару
7
Назаренко
7
Назаренко
45
Брагару
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
Харьков
Полесье
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Харьков - Полесье
1
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Полесья», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Полесье»
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Источник: «Бомбардир»