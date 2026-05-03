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  • «Металлист 1925» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Металлист 1925» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 14:20
Харьков
03.05.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
20' М. Брагару
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЛФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
77
Кауан Баптистелла
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
5
Калюжный
16
Аревало
31
Шабанов
45
Калитвинцев
9
Антюх
19
Рашица
98
Итодо
3-2-2-2-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
45
Брагару
11
Гуцуляк
95
Краснопир
24
Мартынюк
13
Салюк
13
Салюк
24
Мартынюк
9
Антюх
7
Моура
7
Моура
9
Антюх
45
Калитвинцев
11
Кастильо
11
Кастильо
45
Калитвинцев
31
Майсурадзе
35
35
31
Майсурадзе
14
Эмерллаху
27
Федор
27
Федор
14
Эмерллаху
18
Андриевский
19
Шепелев
19
Шепелев
18
Андриевский
45
Брагару
7
Назаренко
7
Назаренко
45
Брагару
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
Харьков
Полесье
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Никита Кравченко
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Харьков - Полесье
1
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Полесья», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Полесье»

«Металлист 1925» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Харьков
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