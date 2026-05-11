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«Металлист 1925» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.65

11 мая 2026 9:29
Харьков - Карпаты
12 мая 2026, вторник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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1.65
Тотал меньше 2
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12 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» примет львовские «Карпаты». Хозяева ведут борьбу за еврокубковую зону и имеют отличную домашнюю статистику, тогда как гости славятся самой надeжной обороной в лиге, но испытывают проблемы в атаке. Это классическое противостояние прагматизма и организованности.

«Металлист 1925»

Харьковчане переживают небольшой спад. Команда не побеждает в 3 последних турах и пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Металлист 1925» забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и столько же пропустил (0,60). Цифры говорят о сбалансированной, но осторожной игре. После ничьих с «Зарей» (1:1) и «ЛНЗ» (1:1), а также поражения от «Полесья» (0:1) команда потеряла атакующий запал. Вылет из Кубка от «Чернигова» по пенальти также добавил негатива. Однако нельзя не отметить общую стабильность: «Металлист 1925» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей чемпионата. Дома команда традиционно действует увереннее и нацелена на атаку. Кроме того, харьковчане выиграли обе последние очные встречи с «Карпатами» – это даeт психологическое преимущество.

«Карпаты»

Львовяне превратились в самую непробиваемую команду лиги. «Карпаты» не пропускают в 8 из 10 последних матчей – это феноменальный показатель. В последних 5 встречах команда пропустила всего 1 мяч (0,20 в среднем). Забивают львовяне скромно – 1,00 гола в среднем на той же дистанции, но этого достаточно для набора очков. После поражения от «Кривбасса» (0:1) команда прервала серию без пропущенных мячей, но до этого были ничьи с «ЛНЗ» (0:0) и «Эпицентром» (0:0), а также победы над «Рухом» (3:0) и «Александрией» (2:0). «Карпаты» не проигрывают в 9 из 11 последних матчей и делают ставку на дисциплину и оборонительную организацию. В гостях команда играет ещe более закрыто, что делает еe крайне неудобным соперником.

Факты о командах:

«Металлист 1925»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей чемпионата
  • Без побед в 3 последних турах
  • Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Выиграл обе последние очные встречи с «Карпатами»

«Карпаты»

  • Не пропускают в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускают в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивают в среднем 1,00 мяча за игру
  • Не проигрывают в 9 из 11 последних матчей

История противостояний

  • «Металлист 1925» выиграл обе последние очные встречи
  • Последняя встреча: победа «Металлиста 1925» в гостях (2:1)

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Карпаты»

Битва двух оборонительных моделей. «Металлист 1925» мало забивает, но и пропускает немного. «Карпаты» практически не пропускают, но и в атаке не блещут. Учитывая, что хозяева борются за еврокубки и имеют преимущество в очных встречах, а гости сделают ставку на закрытую игру, наиболее вероятным сценарием видится низовой матч, в котором «Металлист 1925» одержит минимальную победу или встреча завершится нулевой ничьей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2 – коэффициент 1.65
  • Победа «Металлиста 1925» с форой (0)

1.65
Тотал меньше 2
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Карпаты Харьков
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