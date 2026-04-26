26.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-2-2-2-1
12
Паламарчук
25
Горин
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
19
Пастух
9
Твердохлеб
90
Ассинор
4-2-1-1
30
Варакута
27
Крупский
13
Салюк
18
Павлюк
24
Мартынюк
31
Шабанов
5
Калюжный
9
Антюх
19
Рашица
29
Дидык
22
Яшари
22
Яшари
29
Дидык
9
Твердохлеб
21
Кравчук
21
Кравчук
9
Твердохлеб
20
Литвиненко
20
Литвиненко
19
Рашица
11
Кастильо
11
Кастильо
19
Рашица
98
Итодо
98
Итодо
Остались в запасе
ЛНЗ
Харьков
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча ЛНЗ - Харьков
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Металлиста 1925», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Металлист 1925»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»