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  • «ЛНЗ» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«ЛНЗ» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 14:20
ЛНЗ
26.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
55' А. Рябов
69' П. Итодо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
19
Евгений Пастух
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЛФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
77
Кауан Баптистелла
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Паламарчук
25
Горин
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
19
Пастух
9
Твердохлеб
90
Ассинор
4-2-1-1
30
Варакута
27
Крупский
13
Салюк
18
Павлюк
24
Мартынюк
31
Шабанов
5
Калюжный
9
Антюх
19
Рашица
29
Дидык
22
Яшари
22
Яшари
29
Дидык
9
Твердохлеб
21
Кравчук
21
Кравчук
9
Твердохлеб
20
Литвиненко
20
Литвиненко
19
Рашица
11
Кастильо
11
Кастильо
19
Рашица
98
Итодо
98
Итодо
Остались в запасе
ЛНЗ
Харьков
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча ЛНЗ - Харьков
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Металлиста 1925», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Металлист 1925»

«ЛНЗ» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Харьков ЛНЗ
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