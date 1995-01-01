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    Металлист 1925 - результаты

    Город Харьков
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт metalist1925.com/
    Стадион ОСК Металлист
    Тренер Эдмар Галовский
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    6 тур
    		27 февраля, понедельник 14:00 Александрия 3:3 Металлист 1925
    15 тур
    		26 ноября, суббота 15:00 Динамо 0:0 Металлист 1925
    14 тур
    		20 ноября, воскресенье 15:00 Кривбасс 0:2 Металлист 1925
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Металлист 1925 2:1 Ингулец
    12 тур
    		8 ноября, вторник 14:00 Металлист 0:0 Металлист 1925
    11 тур
    		5 ноября, суббота 16:00 Металлист 1925 1:4 Верес
    10 тур
    		28 октября, пятница 17:00 Металлист 1925 0:3 Заря
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Рух 1:1 Металлист 1925
    8 тур
    		19 октября, среда 15:00 Металлист 1925 0:1 Минай
    7 тур
    		15 октября, суббота 13:00 Металлист 1925 2:2 Львов
    5 тур
    		30 сентября, пятница 17:00 Металлист 1925 2:0 Колос
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 13:00 Днепр-1 3:0 Металлист 1925
    3 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Металлист 1925 3:2 Ворскла
    2 тур
    		27 августа, суббота 15:00 Металлист 1925 0:0 Черноморец
    1 тур
    		23 августа, вторник 13:00 Шахтер 0:0 Металлист 1925
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