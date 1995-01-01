Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|6 тур
|27 февраля, понедельник
|14:00
|Александрия
|3:3
|Металлист 1925
|15 тур
|26 ноября, суббота
|15:00
|Динамо
|0:0
|Металлист 1925
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Кривбасс
|0:2
|Металлист 1925
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Металлист 1925
|2:1
|Ингулец
|12 тур
|8 ноября, вторник
|14:00
|Металлист
|0:0
|Металлист 1925
|11 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Металлист 1925
|1:4
|Верес
|10 тур
|28 октября, пятница
|17:00
|Металлист 1925
|0:3
|Заря
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Рух
|1:1
|Металлист 1925
|8 тур
|19 октября, среда
|15:00
|Металлист 1925
|0:1
|Минай
|7 тур
|15 октября, суббота
|13:00
|Металлист 1925
|2:2
|Львов
|5 тур
|30 сентября, пятница
|17:00
|Металлист 1925
|2:0
|Колос
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|13:00
|Днепр-1
|3:0
|Металлист 1925
|3 тур
|3 сентября, суббота
|15:00
|Металлист 1925
|3:2
|Ворскла
|2 тур
|27 августа, суббота
|15:00
|Металлист 1925
|0:0
|Черноморец
|1 тур
|23 августа, вторник
|13:00
|Шахтер
|0:0
|Металлист 1925