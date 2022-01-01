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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Харьков
Состав
€ 21 млн
Харьков - состав команды
Харьков
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://fckharkiv.com/
Тренер:
Младен Бартулович
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ермаков Георгий
Вра
24
€ 2.5 млн
30
Варакута Данил
Вра
24
€ 0.8 млн
23
Проценко Ярослав
Вра
24
-
27
Крупский Илья
Защ
21
€ 1.8 млн
29
Смоляков Артем
Защ
23
€ 1.5 млн
24
Мартынюк Александр
Защ
24
€ 1.5 млн
18
Павлюк Евгений
Защ
24
€ 1.5 млн
13
Салюк Владимир
Защ
24
€ 1 млн
37
Дубко Валерий
Защ
25
€ 0.5 млн
31
Шабанов Артем
Защ
34
€ 0.2 млн
64
Пушкалов Дмитрий
Защ
16
-
5
Калюжный Иван
Пол
28
€ 2 млн
8
Яцык Александр
Пол
23
€ 1 млн
25
Когут Игорь
Пол
30
€ 0.4 млн
21
Нагнойный Денис
Пол
24
€ 0.25 млн
91
Панченко Матвей
Пол
20
€ 0.2 млн
6
Профини Рафаэль
Пол
23
-
77
Баптистелла Кауан
Пол
18
-
88
Король Андрей
Пол
18
-
16
Аревало Николас
Пол
23
-
98
Итодо Питер
Нап
23
€ 1.8 млн
10
Парако Карлос
Нап
22
€ 1.5 млн
19
Рашица Эрмир
Нап
22
€ 1.2 млн
9
Антюх Денис
Нап
29
€ 1 млн
11
Кастильо Себастьян
Нап
21
€ 0.7 млн
14
Гаджиев Рамик
Нап
21
€ 0.5 млн
97
Сидоров Алексей
Нап
25
€ 0.1 млн
85
Пличко Алексей
Нап
20
-
99
Мба Кристиан
Нап
26
-
7
Забергя Батон
Нап
25
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 10
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