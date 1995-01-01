Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Билич: «Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне выиграет РПЛ»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич высказался о столичном клубе.

    – В курсе, что за последние полтора года у «Локомотива» уже третий тренер?

    – Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру.

    «Локомотив» – большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.

    • «Локо» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Билич тренировал команду с 2012 по 2013-й год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1913

      фанат джигурды 22 минуты назад

      Чемпионами будем, только Крешича в ворота поставим Марьиванну Биличу подгонят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2561

      Красногорск_Фан 51 минуту назад

      Чемпионами Туниса или Буркина - Фасо (( ну посмотрим. Гисдоль пока производит смешанное впечатление . непонятно что ждать от него и команды. А вот состав не усиляется. Набрали какую то невнятную банду новых ноунеймов которых упорно ставят в состав. И тут приходится вспоминать и про фарт и вклад тренеров

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91067
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68111
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru