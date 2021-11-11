Билич: «Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне выиграет РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич высказался о столичном клубе.

– В курсе, что за последние полтора года у «Локомотива» уже третий тренер?

– Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру.

«Локомотив» – большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.