Билич: «Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне выиграет РПЛ»

Чемпионами будем, только Крешича в ворота поставим Марьиванну Биличу подгонят.
Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич высказался о столичном клубе.
– В курсе, что за последние полтора года у «Локомотива» уже третий тренер?
– Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру.
«Локомотив» – большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.
- «Локо» идет на 4-м месте в РПЛ.
- Билич тренировал команду с 2012 по 2013-й год.