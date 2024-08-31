Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Славен Билич
Материалы
Славен Билич - материалы
Хорватия
Хорватия
11 сентября 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Они получали золотую медаль не только на футбольном поле – топ-5 игроков, которые очень хорошо учились в школе
«Буквы разные писать, тонким пeрышком в тетрадь».
31.08.2024 16:40
9
Ей было 102 года, она танцевала с Бобби Муром. Умерла старейшая фанатка «Вест Хэма»
Когда вся жизнь связана с одним клубом.
10.02.2019 14:25
2
«Нам нужно продолжать в том же духе». Как «Вест Хэм» вернулся в нормальное состояние
Несколько месяцев назад команда Славена Билича опустилась на дно, а теперь находится в нескольких очках от первой восьмерки. «Бомбардир» рассказывает о том, как «Вест Хэм» спасает этот сезон.
13.02.2017 10:00
4
Самедов помог «Спартаку» деньгами. Моуринью развеселил журналистов. Дайджест событий дня
На счету «Реала» – суперрекорд Испании. Пайета наказали в «Вест Хэме». «Зенит» заинтересовался Оздоевым. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
13.01.2017 21:00
2
Неподъемный. Почему Миранчук – это «новый Кокорин»
Три результативных действия за полсезона. Алексею Миранчуку уже можно покупать водку, а он все ходит в подающих надежды. Денис Беневольский объясняет, почему 21-летнему игроку надо волноваться о цифрах в статистике, а не на денежных купюрах.
10.01.2017 10:00
8
Как с таким составом можно занимать 12 место?
Ответ мы найдем у Славена Билича, тренера Вест Хэма
02.01.2017 12:05
«У меня нет волшебной палочки». Чего не хватает Биличу, чтобы сделать «Вест Хэм» топ-клубом
«Вест Хэм» переехал на «Олимпийский», затарился игроками и собирался бабахнуть в Европе. Никита Щербаков рассказывает, как Славен Билич снова сделал яркую, но неэффективную команду.
01.10.2016 12:53
3
Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро
Два дня без Евро – позади, сегодня снова будет футбол. «Бомбардир» желает всем доброго утра и предлагает зарядиться позитивом от двух десятков веселых видео с самого чемпионата.
30.06.2016 10:00
4
День рождения мечты. «Вест Хэм» делает болельщику лучший подарок
Фанату «Вест Хэма» Мэтью вчера исполнилось 18 лет. «Бомбардир» показывает, как лондонский клуб оригинально поздравил юношу с праздником.
28.02.2016 17:00
2
Домажоры. Как «Ростов» стал группой «Любэ», а «Сельта» - Энрике Иглесиасом
«Бомбардир» отобрал пятерку европейских клубов, которые смогли преподнести приятный сюрприз в новом сезоне, и сравнил их успех с музыкальными группами.
11.11.2015 11:10
6
Сумасшедший старт «Вест Хэма», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас»
Турнирная таблица английской Премьер-лиги имеет необычный вид – в топ-4 находятся «Вест Хэм» и «Лестер Сити», неплохие результаты демонстрирует лондонский «Кристал Пэлас». «Бомбардир» анализирует причины успешного старта этих команд.
23.09.2015 07:50
2
Зоопарк на прогулке. Главные события 6-го тура английской Премьер-лиги
Диего Коста побеждает, команда Билича подтверждает свою репутацию, а Роджерс делает еще один шаг к увольнению. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил нам футбольный уик-энд в Англии.
21.09.2015 08:40
1
Осечка наудачу. Главные события 1-го тура английской Премьер-лиги
Новый сезон Премьер-лиги взял резкий старт, приковав к себе внимание миллионов любителей футбола. Проблемы грандов, срывы Жозе Моуринью, дебют храброго защитника «Вест Хэма» - об этих и других событиях в обзоре «Бомбардира».
11.08.2015 12:15
2
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+