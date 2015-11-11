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  • Домажоры. Как «Ростов» стал группой «Любэ», а «Сельта» - Энрике Иглесиасом

Домажоры. Как «Ростов» стал группой «Любэ», а «Сельта» - Энрике Иглесиасом

<p><em>«Бомбардир» отобрал пятерку европейских клубов, которые смогли преподнести приятный сюрприз в новом сезоне, и сравнил их успех с музыкальными группами.</em></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">«Ростов» (РФПЛ)</span></strong></p> <p><strong>Музыкальный аналог</strong>: «Любэ»</p> <p><strong>Статистика</strong>: 15 игр, 30 очков (9 побед, 3 поражения, 3 ничьи), разница мячей 20-13, 2-е место</p> <p><strong>Главный герой</strong>: Курбан Бердыев</p> <p>Такие же простые парни с харизматичным лидером, как и знаменитая российская группа. Ожидания от игры «Ростова» в силу фигуры Бердыева были, пожалуй, больше под стать крепкому середняку, чем команде, которая играла в прошлом сезоне в стыковых матчах. Однако ростовчане прыгнули выше головы. Конечно, к тренеру приехал Нобоа, но ключевым моментом стало не это.</p> <p>Бердыеву снова удалось построить сверхэффективную оборону (меньше «Ростова» не пропустил никто, а по 13 пропущенных мячей также имеют ЦСКА и «Краснодар»), которая позволила цепляться за очки практически в каждом матче. Как результат – второе место в таблице по итогам первого круга и четырехматчевая победная серия, в ходе которой были добыты победы над «Локомотивом» и «Динамо».</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mvoLatQnpgQ" width="420"></iframe></p> <hr /> <p><img alt="" src="http://www.weloba.com/sites/default/files/images/general/nolito_celta.jpg" style="width: 720px; height: 406px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">«Сельта» (Примера)</span></strong></p> <p><strong>Музыкальный аналог</strong>: Энрике Иглесиас</p> <p><strong>Статистика</strong>: 11 игр, 21 очко (6 побед, 3 ничьи, 2 поражения), разница мячей 22-18, 4-е место</p> <p><strong>Главный герой</strong>: Нолито</p> <p>Испанская Примера редко радует сюрпризами. Гегемонию «Реала» и «Барсы» и примкнувшего к ним в последние годы «Атлетико» нарушить сложно. Тем удивительнее видеть на четвертом месте «Сельту», которая в начале сезона почти ничем не уступает признанным грандам.</p> <p>Неплохая защита (за исключением пяти мячей от «Валенсии» в последнем туре) и отличная атака (больше забили только «Реал» и «Барселона») дают галисийцам возможность мечтать о Лиги чемпионов и достаточно спокойно смотреть в будущее. К сожалению, в нем маячит уход Нолито, который тянет на плечах команду, как Энрике Иглесиас всю испанскую музыкальную индустрию. Форвардом уже интересовалась «Барселона». Впрочем, нападающий пообещал доиграть сезон в "Сельте", где на его счету уже семь мячей и три передачи, и останавливаться он явно не намерен.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NUsoVlDFqZg" width="560"></iframe></p> <hr /> <p><img alt="" src="http://www.napolisport.net/wp-content/uploads/2015/09/kalinic-nikola-goal-contro-Bologna-tifosi-viola-fiorentina.jpg" style="width: 720px; height: 338px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">«Фиорентина» (Серия А)</span></strong></p> <p><strong>Музыкальный аналог</strong>: симфонический оркестр</p> <p><strong>Статистика</strong>: 12 игр, 27 очков (9 побед, 3 поражения), разница мячей 24-9, 1-е место</p> <p><strong>Главный герой</strong>: Никола Калинич</p> <p>Сравнение команды с оркестром – довольно банальная вещь. Только вот в случае с «фиалками» от него крайне тяжело удержаться. Судите сами: «Фиорентина» – беззвездный коллектив с талантливым дирижером-тренером и форвардом, будто исполняющим партию первой скрипки. Интересный факт, только подтверждающий сравнение: в этом сезоне за команду уже забивали десять разных футболистов!</p> <p>Если быть предельно объективными, то, пожалуй, именно команда из Флоренции будет претендовать на место главной сенсации евросезона. На первом месте в Италии ждали «Рому» и «Интер» (справедливости ради, они находятся совсем недалеко), «Ювентус», да даже «Наполи»! Но вот «Скуадру Виолу» там рассчитывали увидеть, наверное, только самые завзятые болельщики, которые помнят славные времена клуба. Превратить грезы в реальность смог Никола Калинич, сумевший забить 7 мячей в 11 играх. Форварду только 27 лет, так что лучшие годы он сможет отдать «Фиорентине», и кто знает, может быть, флорентийцы снова начнут регулярно мелькать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BfmGsC1PGFQ" width="560"></iframe></p> <hr /> <p><img alt="" src="http://e0.365dm.com/14/09/768x432/vardy_3207522.jpg?20140922165307" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">«Лестер» (Английская Премьер-лига)</span></strong></p> <p><strong>Музыкальный аналог</strong>: Kasabian</p> <p><strong>Статистика</strong>: 12 игр, 25 очков (7 побед, 4 ничьи, 1 поражение), разница мячей 25-20, 3-е место</p> <p><strong>Главный герой</strong>: Джейми Варди</p> <p>Задорная банда, в которой не обошлось без участия итальянца? Где-то мы уже такое видели, и недаром Kasabian родом именно из Лестера. В этом сезоне футбольный клуб выступает примерно на том же уровне, что и всемирно известная музыкальная группа, пока что оставляя позади потративший огромное количество  денег «Манчестер Юнайтед» и дыша в спину «Сити» и «Арсеналу».</p> <p>Все бы это вряд ли случилось, если бы не Джейми Варди. Получивший вызов в сборную Англии форвард забил двенадцать мячей в двенадцати играх, причем последние девять туров без забитого гола с поля он не уходит. Пока что у «лис» всего одно поражение (как и у «Тоттенхэма», идущего пятым). Как долго продлится эта сказка, мы не знаем. Классно было бы увидеть этих ребят в Европе, тем более на месте, которые вроде бы забронировали себе клубы, регулярно попадающие в топ-4 Премьер-лиги.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/agVpq_XXRmU" width="560"></iframe></p> <hr /> <p><img alt="" src="http://talksport.com/sites/default/files/field/image/201506/slaven-bilic_0.jpg" style="width: 720px; height: 523px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">«Вест Хэм» (Английская Премьер-лига)</span></strong></p> <p><strong>Музыкальный аналог</strong>: The Clash</p> <p><strong>Статистика</strong>: 12 игр, 21 очко (6 побед, 3 ничьи, 3 поражения), разница мячей 23-16, 6-е место</p> <p><strong>Главный герой</strong>: Славен Билич</p> <p>Казалось бы, что удивительного в шестом месте? Вроде бы ничего, только вот чтобы попасть туда, команда рок-н-рольщика из Хорватии последовательно отправила отдыхать «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» (причем первых трех – в гостях) с общей разницей мячей 9-2. Уже интереснее, не так ли?</p> <p>Билич создал крайне боеспособную и по-спортивному злую команду, которая не признает никаких авторитетов, как и знаменитая лондонская панк-группа. В этом ему сильно помог приехавший летом Димитри Пайе (5+3 по системе «гол+пас»). Думается, что чем дальше, тем веселее будет за всей этой историей наблюдать.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EfK-WX2pa8c" width="420"></iframe></p> <p><a href="https:///articles/447800" target="_blank"><strong>Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445527" target="_blank"><strong>Выбери самый интересный чемпионат. 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Россия. Премьер-лига Англия Вест Хэм Лестер Ростов Фиорентина Калинич Никола Нолито Варди Джейми Бердыев Курбан Билич Славен
Комментарии (6)
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vgarakh
1447230158
Ростов - это Слэйд, а не Любэ, не надо обижать команду.
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vladik12
1447231210
Открытие будем выбирать по окончании сезона. Сейчас еще бессмысленно).
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P10NER
1447232094
По опросу Ростов безоговорочный лидер, но кто на этот вопрос дает ответы? Одна огромная масса, которая кроме как игры РПЛ больше ничего не смотрит и с другими чемпионатами сравнить попусту не может. По моему мнению и как мне кажется наиболее объективно будет открытие сезона это Лестер. ВОрваться в призеры АПЛ такой командой это сверх напорства и везения.
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Zenit_EKB_88
1447239716
Урал
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