«Нам нужно продолжать в том же духе». Как «Вест Хэм» вернулся в нормальное состояние

25-е сентября 2016-го года. «Вест Хэм» проигрывает в четвертый раз подряд в чемпионате, влетев дома «Саутгемптону» (0:3). Болельщики свистели, и это уже были не искусственные колонки, которые используются на «Олимпийском» для громкости трибун, а настоящая обструкция. Команда «поплыла», и Славен Билич не знал, что отвечать журналистам на пресс-конференциях.

В октябре они одержали три победы подряд, включая игру с «Челси» в Кубке лиги, где фанаты обеих команд вспомнили олдскул и пободались во время матча. Болельщики забыли эту короткую серию, потому что ничьи чередовались с поражениями, а в прессе появились слухи, что Билича сменит Манчини. Декабрь команда начала с домашнего проигрыша «Арсеналу» (1:5).

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У «Вест Хэма» тогда мало что получалось, но в одном аспекте «молотобойцы» точно прибавили – в желании. Уже в следующем туре они чудом не увезли победу с «Энфилда», и после этого (вплоть до этих выходных) ничьех у лондонцев не было – либо победа, либо поражение. «Вест Хэм» превратился из серой команды, которая не могла определиться ни с игрой в обороне, ни с действиями в атаке, в боевой коллектив, играющий на кураже и желании не облажаться перед многочисленной публикой.

Сейчас «молотобойцы» поднялись аж на десятое место, хотя еще осенью были в зоне вылета: за первые 15 туров «Вест Хэм» выиграл три матча, а за следующие девять побед было целых шесть. Лондонцы также выровняли статистику по забитым (34) и пропущенным (43) голам. Да, цифры до сих пор плачут, но уже не так громко. При этом, если дела с забитыми мячами улучшаются, то с пропущенными голами «Вест Хэм» поделать ничего не может. Виной тому матчи с топ-клубами, которые лондонцы словно пропускают, не выходя на поле: то 0:5, то 0:4. Если вы увидите вывеску «Вест Хэм» против любой команды из топ-5», то вы потратите время впустую, выискивая там интригу.

Однако это не отменяет того факта, что «Вест Хэм» – самая прогрессирующая команда по ходу чемпионата. Она провела ударные декабрь и январь и успешно начала февраль. Есть несколько причин, которые повлияли на то, что Билич до сих пор тренирует лондонскую команду.

Причина №1: Пропала зависимость от Пайета

«Последние 6-8 недель Пайет ни с кем не общался, а на обеде сидел один в углу комнаты, изолировав себя ото всех», − сказал совладелец «Вест Хэма» Джон Салливан после ухода полузащитника в «Марсель». Руководству лондонского клуба пришлось сделать непростой выбор. С одной стороны, тяжело расставаться с одним из лидеров команды, ее брендом и лицом, которое было изображено перед входом на стадион. Даже когда болельщики ругали всю команду, Пайета оправдывали. Но, с другой стороны, Билич не мог видеть вингера в команде и сослал его в дубль.

Можно только гадать, что случилось в голове у Пайета, но играть за «Вест Хэм» он больше не хотел. Статистика подтверждает: в этом сезоне он забил два мяча и сделал девять ассистов. Для сравнения: Майкл Антонио, который играл с Димитри на одной линии, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Пайета продали в «Марсель», изначально отклонив три предложения от французов. Но когда полузащитник отказался от зарплаты за последний месяц, то смысла держать его уже не было. Билич в своих интервью пытается не привязывать успехи команды к уходу футболиста: «Наш коллектив работает друг за друга. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке, но не потому, что ушел Пайет, а потому, что мы выиграли шесть матчей из девяти».

В тактике лондонцев мало что поменялось после того, как француз покинул команду. Все те же 4-3-2-1, которые иногда по ходу встречи превращаются в 4-4-2. Все дело в психологическом факторе. Раньше менее опытные футболисты искали на поле француза с целью «сделай что-нибудь с мячом», а сейчас игроки мыслят шире и ничего не боятся. Если до ухода Пайета команда всего лишь встрепенулась, то теперь она разозлилась – на себя и на всех.

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Причина №2: Кэрролл напомнил о себе

Английского нападающего на протяжении карьеры мучали травмы, и этот сезон – не исключение. Старт чемпионата футболист пропустил из-за повреждения, однако затем набрал форму и словно перезагрузил себя. На данный момент в активе Кэррола шесть голов – и некоторые из них, как в матче с «Кристал Пэлас», просто великие.

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«Дело даже не в голах, а в том, какой эффект оказывает его присутствие на поле. Его очень трудно остановить внутри штрафной», − заявил на одной из пресс-конференций Билич. Когда на острие атаки такой массивный форвард, а под ним действует креативщик Антонио, то проблемы у обороны соперника возникнут в любом случае. Английская пресса уже предсказывает, что Гарет Саутгейт вызовет Кэрролла на товарищеский матч против Литвы (хотя в национальную команду тот не приглашался с 2012-го).

Год назад подобное приглашение вызвало бы смех, но сейчас все серьезно: в этом сезоне Кэрроллу нужно меньше ударов для того, чтобы забить, чем любому другому английскому форварду. В этом аспекте ему уступают и Кейн, и Варди, и Руни. К тому же, у него отличная статистика по выигранным верховым единоборствам (10,1 за игру). Круче только у Крауча – 12,3.

Пока что у Кэрролла все получается. Изначально, когда он переходил в «Вест Хэм», то как раз и должен был стать одним из тех нескольких столбов, на которых бы строилась игра команды. Теперь он наконец-то начал выполнять свои функции. И к слову: то самое изображение с Пайетом перед стадионом заменили именно на фотографию Кэрролла.

Причина №3: Точечная селекция

Английские клубы традиционно делают скромные покупки зимой, а кто-то и вовсе отказывается вносить изменения в состав. «Вест Хэм» заработал на продаже Пайета 31 миллион евро. Часть этих денег ушла на покупку полузащитника Роберта Снодграсса и защитника Жозе Фонте.

Логика ясна: необходимо было приобрести рослого и опытного игрока, чтобы внести порядок в оборонительные действия команды. Фонте, несмотря на португальские корни, всю сознательную жизнь играет в Англии и знает местный футбол на интуитивном уровне. Снодграсс – это замена Пайету. Атакующий полузащитник, которому в «Вест Хэме» нашли место справа. У Роберта впечатляющая статистика за «Халл» в этом сезоне: семь мячей и три голевые передачи. В утопающей команде Снодграсс был одним из тех, кто действительно бился.

***

«Вест Хэм» – удивительная команда. Лондонцы повылетали из всех возможных кубков, чередуют серии побед с выносами от топовых команд и чаще всего забивают с 75-й минуты по 90-ю (10 голов). Еще интереснее, что и пропускают больше всего они в тот же временной промежуток (12 мячей).

«Это сумасшедшая лига, и еще будет разыграно 42 очка. Здесь случаются сумасшедшие исходы, и нам нужно продолжать в том же духе», − отметил Билич. Абсолютно неизвестно, где «Вест Хэм» осядет к концу чемпионата. Но за уже сейчас за ним как минимум не скучно наблюдать.

Состав «Вест Хэма», который мог покорить Европу, если бы не был распродан

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