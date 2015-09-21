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  • Зоопарк на прогулке. Главные события 6-го тура английской Премьер-лиги

Зоопарк на прогулке. Главные события 6-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>Диего Коста побеждает, команда Билича подтверждает свою репутацию, а Роджерс делает еще один шаг к увольнению. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил нам футбольный уик-энд в Англии.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Звериная мощь</strong></span></p> <p>Жозе Моуринью был на грани. Серьезно. Проиграй «Челси» в Лиге чемпионов, уступи «Арсеналу» в чемпионате, тогда перед португальцем реально забрезжила бы перспектива увольнения. Но он почему-то не проиграл. Наверное, потому что «Особенный». Или из-за того, что в составе его команды есть футболисты, способные в одиночку решать судьбу матчей. Пусть даже их способы не всегда законны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442776418_Габ.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Нападающий «Челси» Диего Коста весь матч раздражал оборону «Арсенала» своим присутствием. Дело не ограничивалось обычным напором и прессингом. Коста размахивал руками, локтями, наступал соперникам на ноги. Он просто делал все, чтобы защитники «канониров» дрогнули и сорвались. Расчет форварда оправдался. Среди подопечных Венгера дрогнул самый неподготовленный. Центральный защитник «Арсенала» Габриэл Паулиста, не так давно приехавший из испанской Примеры, почему-то подумал, что своими усилиями сможет вывести Косту на чистую воду. Но тому только это и было нужно. За одну минуту Паулиста <a href="https:///news?id=442881" target="_blank">схлопотал две желтые карточки</a>, оставив «Арсенал» в меньшинстве.</p> <p>В это время «Челси» продуманно и методично доводил игру до победного конца. Курт Зума, проведший лучший матч в своей карьере в Премьер-лиге, вывел команду Моуринью вперед. Эден Азар в концовке встречи <a href="https:///news?id=442883" target="_blank">закрепил преимущество</a> «синих». Заканчивал матч «Арсенал» и вовсе вдевятером – психанул Касорла. Жозе Моуринью же снова вышел сухим из воды, но впереди у «Челси» еще слишком много тяжелых матчей. «Зверь» Диего Коста <a href="https:///online/80176" target="_blank">выгрыз</a> для «Челси» три очка, однако говорить о возвращении лондонцев на былой победный путь пока слишком рано.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442885" target="_blank"><strong>«Челси» - «Арсенал» - 2:0. Как это было</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гроза фаворитов</strong></span></p> <p>Признайтесь, никто из вас по-настоящему не верил в то, что «Вест Хэм» опять это сделает! В нынешнем сезоне команда Билича уже обыграла «Арсенал» и разделалась с «Ливерпулем» на «Энфилде». «Манчестер Сити» - третий топ-клуб, попавшийся на пути «молотобойцев», очков в первых пяти турах вообще не потерял. Что там говорить, если «горожане» и мячей до этой встречи в свои ворота не пропускали. Вот только изначально для «Сити» что-то пошло не так…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442776145_Адриан.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>Мануэль Пеллегрини решил выставить на игру с «Вест Хэмом» свой самый звездный состав. Однако уже на предматчевой разминке повреждение получил Давид Сильва. Так и пришлось менять главного креативщика команды на бегунка Хесуса Наваса. И едва ли такой ход оправдался. По ходу первого тайма удачливее оказался «Вест Хэм», а Джо Харту пришлось дважды вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Английский вратарь недоуменно разводил руками, не понимая, как пара оборонцев Мангала-Отаменди дает спокойно расстреливать его ворота. «Вест Хэм», правда, не веря в свалившееся на него счастье, вдруг всеми силами отошел на свою половину поля. Это и было главной ошибкой коллектива Славена Билича.</p> <p>«Манчестер», прибрав инициативу к рукам, обрушил шквал атак на ворота Адриана. А в концовке первого тайма Кевин Де Брюйне даже забил свой первый гол после возвращения в Премьер-лигу. Казалось, во второй половине «Вест Хэму» не устоять. И все предпосылки к этому имелись, если бы не великолепная игра Адриана. Опытный испанский голкипер провел героический матч, несколько раз выручив свою команду от неминуемого гола. Тем интереснее, что «Вест Хэм» все-таки выстоял, одержав <a href="https:///news?id=442904" target="_blank">очередную победу</a> над грандом английского футбола. Наверняка Славен Билич жалеет, что в Премьер-лиге приходится играть еще и с каким-то там «Борнмутом»…</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Когда уволят Брендана Роджерса</strong></span></p> <p>Болельщики «Ливерпуля» по отношению к тренеру своей любимой команды выступают категорично. Довольно странная летняя селекция, невнятная игра на старте сезона – все это не добавляет авторитета Брендану Роджерсу. «Нам пора расстаться», - слышится на каждом шагу города Ливерпуль, но боссы «красных» пока не торопятся с решением. Почему? Матч «Ливерпуля» против «Норвича» только подогрел интерес к этому вопросу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442776117_Роджерс.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>Начиналось все для «красных» довольно радужно. Роджерс наконец-то вспомнил, что у него в составе есть высококлассный латераль: Альберто Морено попал в основу! Там же оказался и восстановившийся после повреждения Даниэль Старридж. Уж его-то возвращения ждали все, кому «Ливерпуль» хотя бы немного не безразличен. Вот только Джон Радди и его партнеры не дали разогнаться Старриджу, Бентеке и другим лидерам команды Роджерса.</p> <p>Основное действо началось во втором тайме, когда вышедший на замену Дэнни Ингс неожиданно открыл счет. Тут все вдруг поверили, что «Ливерпуль» сейчас полетит соперника добивать. Однако времена, когда в ворота «Норвича» могло влететь четыре, пять, шесть мячей остались далеко позади. Нынешние реалии таковы, что «Норвич» и «Ливерпуль», как бы многим и не было обидно, вполне равные команды! «Канарейки» быстро восстановили равновесие, а потом могли и выиграть. Симон Миньоле спас ничью и насиженное Бренданом Роджерсом место. Но проблема того, когда «Ливерпуль» расстанется со своим тренером, по-прежнему стоит на повестке дня.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Проблемные аутсайдеры</strong></span></p> <p>«Борнмут», несколько недель назад выдавший суперматч против «Вест Хэма», явно настроен остаться в Премьер-лиге. И к аутсайдерам его причислять уже совсем не хочется. «Сандерленд», изрядно настрадавшийся в матче с «вишнями», испытал на себе силу их лидеров. Мэтт Ритчи и Каллум Уилсон продолжают удивлять общественность и подтверждать степень своего таланта. «Черные коты» получили от лидеров «Борнмута» два мяча уже в дебюте матча, а отыграться за оставшееся время так и не смогли. «Сандерленд» занимает последнее место, а его болельщики уже считают часы до увольнения Дика Адвоката.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442776085_Ньюкасл.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>«Ньюкасл», будучи соперником «Сандерленда» по "Тайн-уирскому" дерби, пока тоже не впечатляет. Вроде и укрепились «сороки» в летнее трансферное окно серьезно, но почему-то их машина никак не может набрать ход. В шестом туре соперником «Ньюкасла» был скромный «Уотфорд», но даже это ничуть не сыграло в плюс команде Стива Макларена. Оформив дубль, нигериец Игало нанес захворавшему коллективу третье поражение подряд. И ничуть не удивительно, что пару «Сандерленду» внизу турнирной таблицы составляет именно «Ньюкасл».</p> <p>А кто же вместе с ними? Так уж получилось, что это поменявший игровой стиль «Сток Сити». Поменявший, конечно, номинально. «Птенцы» Марка Хьюза стабильно получают красные карточки и по-прежнему не могут добиться первой победы в чемпионате. Хотя делают они для этого абсолютно все. В матче с «Лестером» «Сток» уверенно вел в счете, но подопечные Раньери, видимо, вспомнили про камбэк в матче предыдущего тура. Рияд Махрез привычным образом повел партнеров вперед, а «Сток Сити» рассыпался. «Лестер» провел впечатляющий второй тайм и снова отыгрался, оставив команду Хьюза вариться в каше аутсайдеров.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Герои тура</strong></span></p> <p>Большинство матчей тура получились на редкость упорными. И в каждой из этих игр были свои настоящие герои. За «Вест Бромвич» свой первый гол в нынешнем сезоне забил <a href="https:///player/29194" target="_blank">Саидо Бераино</a>. Еще месяц назад парень отказывался выходить на поле, вынуждая продать его в другую команду. Говорят, что и деньги за Бераино предлагались в районе  22-х миллионов фунтов! Однако «Вест Бромвич» не сломался и теперь пожинает плоды продолжения сотрудничества с молодым англичанином. Гол Бераино помог «Вест Бромвичу» обыграть «Астон Виллу» и далеко оторваться от зоны вылета.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442776060_Мин.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>Случай с <a href="https:///player/20440" target="_blank">Сон Хонг-Мином</a> выглядит прямо противоположным. Потратив немало денег на приобретение корейского форварда, «Тоттенхэм» не прогадал. В матче с «Кристал Пэлас» никто уже даже не рассматривал «шпор» в ранге фаворитов. Больно хороши в нынешнем сезоне их соперники - подопечные Алана Пардью. Однако «Тоттенхэм» своего все-таки добился. Подхватив мяч в центре поля, Сон полетел вперед и точным ударом вколотил мяч в сетку ворот Алекса Маккарти. Для корейца, кстати, это первый забитый мяч в новом для себя чемпионате.</p> <p>В матче «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» классно сыгравших футболистов было очень много! В составе «святых» просто <a href="https:///online/80180" target="_blank">отличный матч</a> провел оформивший дубль Грациано Пелле. Он мог забивать и больше, но великолепная реакция Давида Де Хеа спасла «Юнайтед» от больших проблем. Вырвал же победу «Манчестер» при помощи двух своих лидеров. Это молодой <a href="https:///player/27455" target="_blank">Марсьяль</a>, о котором не говорит сейчас только ленивый. Француз оформил дубль и в очередной раз утер нос критикам. Но не забудем и Хуана Мату. Испанец, используя слепоту судьи, забирался в офсайды, но все равно умудрился забить победный гол и сделать голевую передачу.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442776482_Сохраненное изображение 2015-9-20_20-40-53.689.jpg" style="height:444px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 6-го тура АПЛ</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80176" target="_blank">Челси – Арсенал</a> </strong>– <strong>2:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/173" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80174" target="_blank"><strong>Астон Вилла – Вест Бромвич</strong> </a>– <strong>0:1 </strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80175" target="_blank"><strong>Борнмут – Сандерленд</strong> </a>– <strong>2:0 </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80179" target="_blank">Ньюкасл – Уотфорд</a></strong> – <strong>1:2 </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80182" target="_blank">Сток Сити – Лестер</a> </strong>– <strong>2:2 </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80183" target="_blank">Суонси – Эвертон</a></strong> – <strong>0:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/176" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80178" target="_blank">Манчестер Сити – Вест Хэм</a></strong> – <strong>1:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/179" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80181" target="_blank">Тоттенхэм – Кристал Пэлас</a></strong> –<strong> 1:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/188" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80177" target="_blank"><strong>Ливерпуль – Норвич</strong> </a>– <strong>1:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/196" target="_blank">видео</a>) </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80180" target="_blank">Саутгемптон – Манчестер Юнайтед</a></strong> – <strong>2:3 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/195" target="_blank">видео</a>)</strong></p>

Англия. Премьер-лига Англия Челси Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити Мата Хуан Ритчи Мэтт Коста Диего Сон Хын-Мин Игало Одион Де Брюйне Кевин Зума Курт Адриан Марсьяль Антони Бераино Саидо Ингс Дэнни Макларен Стив Билич Славен Роджерс Брендан
Комментарии (1)
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footballsmile
1442850201
Ну, "ИгНало" в расстановке - это еще полбеды. Но что там делает Туре?
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