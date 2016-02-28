День рождения мечты. «Вест Хэм» делает болельщику лучший подарок

Мэтью пригласили в клубный автобус, на котором он проследовал с командой прямо до стадиона. 18-летний болельщик был с игроками вплоть до того момента, пока они не вышли на футбольное поле. Футболисты "Вест Хэма" отблагодарили болельщика за поддержку победой над "Сандерлендом" (1:0). Но Славен Билич пошел еще дальше, позвав Мэтью на пресс-конференцию. Там фанат выступил с похвалой в адрес команды, а Билич отреагировал на это словами: "Теперь я еще больше люблю этого парня". Праздник удался!

"Джеррард уснул на своей драной заднице" и другие клевые фанатские песни

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