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Славен Билич
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
2
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14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Славен Билич - новости
Тренер
Имя
Славен
Фамилия
Билич
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 сентября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
3 апреля
20:20
Сборная Украины хочет пригласить экс-тренера «Локомотива»
26 сентября 2022
15:59
Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Уотфорд»
9 января 2022
17:11
Билич – кандидат на пост тренера сборной Польши
2
11 ноября 2021
17:50
Билич: «Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне выиграет РПЛ»
6
30 января 2021
20:28
Экс-директор академии «Локомотива»: «Джикия оказался не нужен Биличу. А после «Амкара» Котов отказался от Георгия, так как счел его не топ-игроком»
4
6 января 2021
10:37
Фото
Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань»
1
16 декабря 2020
15:35
Фото
«Вест Бромвич» объявил об отставке Билича. Клуб может возглавить Эллардайс
1
07:15
Daily Mail: «Вест Бромвич» уволит Билича после ничьей с «Манчестер Сити». Хорвата заменит Эллардайс
29 ноября 2020
01:14
АПЛ. «Вест Бромвич» Билича впервые в сезоне победил, обыграв «Шеффилд Юнайтед»
7 ноября 2020
13:24
Экс-тренера «Локомотива» Билича могут в воскресенье уволить из «Вест Бромвича»
2
20 сентября 2020
12:35
Sky Sports: автор гола в ворота России на ЧМ-2014 Слимани близок к переходу в «Вест Бромвич»
11 сентября 2020
17:17
Билич анонсировал переход Ивановича в «Вест Бромвич»
2
26 августа 2020
08:03
Билич: «Я бы хотел привести Влашича в «Вест Бром», но ЦСКА потребует серьезную сумму»
3
23 июля 2020
07:37
Фото
«Вест Бромвич» вернулся в АПЛ. Команду возглавляет экс-тренер «Локомотива» Билич
2
11 апреля 2020
22:24
Билич: «Очень люблю «Локомотив». Сезон был так себе, но воспоминания очень приятные»
2
13 июня 2019
15:59
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»
28 сентября 2018
01:37
Фото
Билич возглавил клуб из Саудовской Аравии
12 июля 2018
09:44
Билич: «Хорватия никогда не сдается, даже если проигрывает и с сильным соперником»
1
3 июля 2018
23:32
Билич: «Россия должна Хорватии? Нет, в 2007 году мы обыграли англичан не для россиян»
1
8 июня 2018
00:04
«Локомотив» выплатит Биличу 200 тысяч компенсации
4
7 мая 2018
17:16
Билич: «Смородская внесла свой вклад в чемпионство «Локомотива». Она тоже заслуживает теплых слов»
15
30 января 2018
12:39
Билич – кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана
25 декабря 2017
11:43
Билич готов тренировать как клуб, так и сборную
1
21 декабря 2017
13:03
За пять месяцев в АПЛ уволили столько же тренеров, сколько за весь прошлый сезон
24 ноября 2017
11:08
Билич отказался возглавить «Вест Бромвич»
23 ноября 2017
17:20
Билич, Петреску или Муслин могут возглавить сборную Узбекистана
1
12 ноября 2017
11:26
Руководитель «Вест Хэма»: «Билич очень честный и интеллигентный человек. Увольнять его было непросто»
3
8 ноября 2017
11:42
Биличу не хватило жесткости в «Вест Хэме»
6 ноября 2017
19:36
Билич написал прощальное письмо болельщикам «Вест Хэма»
1
14:40
Билич покинул пост главного тренера «Вест Хэма»
7
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