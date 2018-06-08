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    «Локомотив» выплатит Биличу 200 тысяч компенсации 

    «Локомотив» выплатит 200 тысяч евро компенсации бывшему главному тренеру команды Славену Биличу.

    В марте 2018 года Билич и «Локомотив» договорились, что откажутся от взаимных претензий и клуб выплатит хорвату сумму, которая не превысит 200 тысяч евро. Но железнодорожники передумали отзывать аппеляцию.

    Суд рассмотрел дело и принял сторону Билича. Теперь клуб должен выплатить не только требуемую сумму, но и налоговые издержки и судебные расходы. Они составят 50 процентов от присужденной компенсации.

    Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2018 00:04
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 июня 2018, 09:14

      Правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 июня 2018, 07:41

      Мало кто знает, что слова смородина происходит от слова смрад. Думаю фамилия Смородской от туда же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 июня 2018, 07:39

      наследие Смородской.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 8 июня 2018, 07:02

      Скупой платит дважды

      1
      Ответить
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