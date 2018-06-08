«Локомотив» выплатит Биличу 200 тысяч компенсации 

«Локомотив» выплатит 200 тысяч евро компенсации бывшему главному тренеру команды Славену Биличу.

В марте 2018 года Билич и «Локомотив» договорились, что откажутся от взаимных претензий и клуб выплатит хорвату сумму, которая не превысит 200 тысяч евро. Но железнодорожники передумали отзывать аппеляцию.

Суд рассмотрел дело и принял сторону Билича. Теперь клуб должен выплатить не только требуемую сумму, но и налоговые издержки и судебные расходы. Они составят 50 процентов от присужденной компенсации.

Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год.