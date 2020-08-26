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  • Билич: «Я бы хотел привести Влашича в «Вест Бром», но ЦСКА потребует серьезную сумму»

Билич: «Я бы хотел привести Влашича в «Вест Бром», но ЦСКА потребует серьезную сумму»

26 августа 2020, 08:03
2

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич, ранее возглавлявший «Локомотив», заявил, что хотел бы иметь в своем составе полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Я бы хотел привести сюда Влашича. Мы говорили о нем. Я и мои ассистенты были бы очень рады, если бы могли просто позвонить и купить Николу.

Но, конечно, ЦСКА потребует серьезную сумму. «Зенит» уже предложил за него большие деньги, как и «Наполи».

Но если вы спрашиваете у меня, кого бы я хотел привести, то это именно Влашич», – сказал Билич.

Сообщалось, что «Зенит» не готов платить за Влашича запрашиваемые ЦСКА 25 миллионов евро.

  • Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
  • В июне 2019 года московский клуб выкупил 22-летнего хорвата у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.
  • В составе ЦСКА Влашич провел 71 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 14 голевых передач.

Источник: Express and Star
Англия. Чемпионшип ЦСКА Вест Бромвич Влашич Никола Билич Славен
Комментарии (2)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1598425044
В Зените и так 8 иностранцев,не будет его
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vladimir-7
1598444963
Билич, берите за 25 млн. фунтов стерлингов и все будут довольны, как на привозе в Одессе.
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