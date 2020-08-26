Билич: «Я бы хотел привести Влашича в «Вест Бром», но ЦСКА потребует серьезную сумму»

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич, ранее возглавлявший «Локомотив», заявил, что хотел бы иметь в своем составе полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Я бы хотел привести сюда Влашича. Мы говорили о нем. Я и мои ассистенты были бы очень рады, если бы могли просто позвонить и купить Николу.

Но, конечно, ЦСКА потребует серьезную сумму. «Зенит» уже предложил за него большие деньги, как и «Наполи».

Но если вы спрашиваете у меня, кого бы я хотел привести, то это именно Влашич», – сказал Билич.

Сообщалось, что «Зенит» не готов платить за Влашича запрашиваемые ЦСКА 25 миллионов евро.