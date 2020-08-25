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    Билич: «Я бы хотел привести Влашича в «Вест Бром», но ЦСКА потребует серьезную сумму»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич, ранее возглавлявший «Локомотив», заявил, что хотел бы иметь в своем составе полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

    «Я бы хотел привести сюда Влашича. Мы говорили о нем. Я и мои ассистенты были бы очень рады, если бы могли просто позвонить и купить Николу.

    Но, конечно, ЦСКА потребует серьезную сумму. «Зенит» уже предложил за него большие деньги, как и «Наполи».

    Но если вы спрашиваете у меня, кого бы я хотел привести, то это именно Влашич», – сказал Билич.

    Сообщалось, что «Зенит» не готов платить за Влашича запрашиваемые ЦСКА 25 миллионов евро.

    • Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
    • В июне 2019 года московский клуб выкупил 22-летнего хорвата у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.
    • В составе ЦСКА Влашич провел 71 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 14 голевых передач.

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    Источник: Express and Star

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