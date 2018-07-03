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    Билич: «Россия должна Хорватии? Нет, в 2007 году мы обыграли англичан не для россиян»

    Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич вспомнил события 2007 года, когда победа его команды над сборной Англии позволила попасть на Евро-2008 сборной России.

    – Не считает, что Россия теперь задолжала Хорватии?

    – Помню, как в вашей стране отреагировали на нашу победу в Англии. Все благодарили нас – даже с первых полос российских газет. Мы получили очень много писем из вашей страны, а игравших тогда в России Ивицу Олича и Стипе Плетикосу особенно благодарили.

    Это больше, чем просто «спасибо», это что-то особенное. Но я бы солгал, если бы сказал, что мы сделали это для России. Мы сделали это для Хорватии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 4 июля 2018, 05:01

      скромность украшает.

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