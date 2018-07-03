Билич: «Россия должна Хорватии? Нет, в 2007 году мы обыграли англичан не для россиян»

Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич вспомнил события 2007 года, когда победа его команды над сборной Англии позволила попасть на Евро-2008 сборной России.

– Не считает, что Россия теперь задолжала Хорватии?

– Помню, как в вашей стране отреагировали на нашу победу в Англии. Все благодарили нас – даже с первых полос российских газет. Мы получили очень много писем из вашей страны, а игравших тогда в России Ивицу Олича и Стипе Плетикосу особенно благодарили.

Это больше, чем просто «спасибо», это что-то особенное. Но я бы солгал, если бы сказал, что мы сделали это для России. Мы сделали это для Хорватии.