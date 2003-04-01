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    «Вест Бромвич» вернулся в АПЛ. Команду возглавляет экс-тренер «Локомотива» Билич

    В матче 46-го тура Чемпионшипа «Вест Бромвич» дома сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:2.

    Благодаря этому результату команда набрала 83 очка и финишировала на втором месте в турнирной таблице первенства.

    Таким образом, «Вест Бромвич» вернулся в английскую Премьер-лигу, откуда вылетел по итогам сезона-2017/18.

    Возглавляет команду Славен Билич, известный по работе в сборной Хорватии, «Локомотиве», «Бешикташе» и «Вест Хэме».

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    Источник: Официальный твиттер «Вест Бромвича»

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