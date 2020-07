«Вест Бромвич» вернулся в АПЛ. Команду возглавляет экс-тренер «Локомотива» Билич

В матче 46-го тура Чемпионшипа «Вест Бромвич» дома сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:2.

Благодаря этому результату команда набрала 83 очка и финишировала на втором месте в турнирной таблице первенства.

Таким образом, «Вест Бромвич» вернулся в английскую Премьер-лигу, откуда вылетел по итогам сезона-2017/18.

Возглавляет команду Славен Билич, известный по работе в сборной Хорватии, «Локомотиве», «Бешикташе» и «Вест Хэме».

THE BAGGIES ARE BACK IN THE @premierleague!!! pic.twitter.com/poHF0yt8il