Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Файзулин сравнил политику «Зенита» с «Манчестер Сити» и «Баварией»

    Файзулин сравнил политику «Зенита» с «Манчестер Сити» и «Баварией»

    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин оценил трансферную политику клуба.

    – Как относитесь к разговорам о том, что «Зенит» приглашает из других клубов лучших россиян и тем самым ослабляет конкурентов, при этом в команде много иностранцев?

    – А что в этом такого? Все так делают. Посмотрите на «Манчестер Сити» или «Баварию». И что, скажете «Зениту» так не делать? Не покупать? Честно, не понимаю этих разговоров, в чем тут проблема.

    Давайте так: я президент клуба и хочу выигрывать. Что мне для этого нужно? Хороший тренер и состав. Спрашиваю у тренера: «Если берем такого-то и такого-то игрока, обеспечите результат»? Если он говорит – да, тогда берем. Какие тут еще могут быть вопросы. Я понимаю, если бы «Зенит» не выигрывал. Результат же последних шести лет в данном случае известен всем.

    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
    • Команда идет сейчас на 2-м месте.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

    Новости по теме
    Веденеев назвал единственного прогрессирующего игрока «Зенита» 2
    Гурцкая – о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Про «Спартак» тоже кричали гадости, когда он выигрывал» 4
    В «Зените» определили лучший гол первой части сезона
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1736418617
    Файзулина так же в свое время из Нальчика выцепили, молодого, перспективного. Мне он как игрок не очень нравился, но, все же след свой оставил.
    Ответить
    krasnokrut
    1736418707
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 