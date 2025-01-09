Файзулин сравнил политику «Зенита» с «Манчестер Сити» и «Баварией»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин оценил трансферную политику клуба.

– Как относитесь к разговорам о том, что «Зенит» приглашает из других клубов лучших россиян и тем самым ослабляет конкурентов, при этом в команде много иностранцев?

– А что в этом такого? Все так делают. Посмотрите на «Манчестер Сити» или «Баварию». И что, скажете «Зениту» так не делать? Не покупать? Честно, не понимаю этих разговоров, в чем тут проблема.

Давайте так: я президент клуба и хочу выигрывать. Что мне для этого нужно? Хороший тренер и состав. Спрашиваю у тренера: «Если берем такого-то и такого-то игрока, обеспечите результат»? Если он говорит – да, тогда берем. Какие тут еще могут быть вопросы. Я понимаю, если бы «Зенит» не выигрывал. Результат же последних шести лет в данном случае известен всем.