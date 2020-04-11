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  • Билич: «Очень люблю «Локомотив». Сезон был так себе, но воспоминания очень приятные»

Билич: «Очень люблю «Локомотив». Сезон был так себе, но воспоминания очень приятные»

11 апреля 2020, 22:24
1

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вспомнил время работы в «Локомотиве». Хорват любит клуб.

«Очень люблю «Локомотив», несмотря на то что провeл там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и клубе очень приятные. До сих пор каждую неделю общаюсь со Стeпой — моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива», – сказал Билич в интервью RT.

  • Билич работал в «Локомотиве» в 2012-2013 годах.
  • Под его руководством москвичи финишировали в РПЛ девятыми.
  • «Вест Бромвич» в Чемпионшипе сейчас идет вторым.

Источник: RT
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Вест Бромвич Локомотив Билич Славен
Комментарии (1)
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моэм
1586672468
Блин!!..ещё бы!!!...столько бабла отвалили и на входе и на выходе...на всю оставшуюся жизнь хватит.
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