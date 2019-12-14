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    Билич: «Очень люблю «Локомотив». Сезон был так себе, но воспоминания очень приятные»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вспомнил время работы в «Локомотиве». Хорват любит клуб.

    «Очень люблю «Локомотив», несмотря на то что провeл там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и клубе очень приятные. До сих пор каждую неделю общаюсь со Стeпой — моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива», – сказал Билич в интервью RT.

    • Билич работал в «Локомотиве» в 2012-2013 годах.
    • Под его руководством москвичи финишировали в РПЛ девятыми.
    • «Вест Бромвич» в Чемпионшипе сейчас идет вторым.

    Источник: RT

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