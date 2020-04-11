Билич: «Очень люблю «Локомотив». Сезон был так себе, но воспоминания очень приятные»

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вспомнил время работы в «Локомотиве». Хорват любит клуб.

«Очень люблю «Локомотив», несмотря на то что провeл там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и клубе очень приятные. До сих пор каждую неделю общаюсь со Стeпой — моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива», – сказал Билич в интервью RT.