Билич – кандидат на пост тренера сборной Польши

Славен Билич покинул пост главного тренера китайского «Бэйцзинь Гоань». С ним планирует связаться Футбольный союз Польши, чтобы узнать его планы и, возможно, предложить пост главного тренера сборной.

В то же время в Италии сообщили, что поляки договорились с Фабио Каннааро.