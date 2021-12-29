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    Билич – кандидат на пост тренера сборной Польши

    Славен Билич покинул пост главного тренера китайского «Бэйцзинь Гоань». С ним планирует связаться Футбольный союз Польши, чтобы узнать его планы и, возможно, предложить пост главного тренера сборной.

    В то же время в Италии сообщили, что поляки договорились с Фабио Каннааро.

    • Билич в 2012-2013 годах тренировал «Локомотив».
    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • У Билича есть опыт работы в АПЛ.

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    Источник: Sport.pl

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22272

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Что касается Билича, это не есть хорошо. Он умелый мотиватор и может настроить игроков в определённый момент.

      0
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      Рейтинг: +56197

      portero 36 минут назад

      невеста выбирает жениха, всё новых и новых сватают....

      0
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      Рейтинг: +838

      СуперПАВ9 1 час назад

      Стаса берите

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      Рейтинг: +838

      СуперПАВ9 1 час назад

      Я надеюсь он до этого не опустится

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      Рейтинг: +5059

      Виталий Орехов > СуперПАВ9 7 минут назад

      В смысле "не опустится"? В статье написано что он "покинул пост главного тренера китайского «Бэйцзинь Гоань». Куда еще опускаться?

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