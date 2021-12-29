Билич – кандидат на пост тренера сборной Польши

Что касается Билича, это не есть хорошо. Он умелый мотиватор и может настроить игроков в определённый момент.
Славен Билич покинул пост главного тренера китайского «Бэйцзинь Гоань». С ним планирует связаться Футбольный союз Польши, чтобы узнать его планы и, возможно, предложить пост главного тренера сборной.
В то же время в Италии сообщили, что поляки договорились с Фабио Каннааро.
- Билич в 2012-2013 годах тренировал «Локомотив».
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- У Билича есть опыт работы в АПЛ.