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    Экс-тренера «Локомотива» Билича могут в воскресенье уволить из «Вест Бромвича»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич близок к увольнению со своего поста.

    По информации Daily Mail, хорвата могут отправить в отставку уже в воскресенье, если его команда дома проиграет «Тоттенхэму».

    • «Вест Бромвич» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • Матч с «Тоттенхэмом» состоится 8 ноября в 15:00 по московскому времени.
    • Билич возглавляет команду с июня 2019 года.
    • В России он наиболее известен по работе в «Локомотиве» в сезоне-2012/13.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2035

      AZ 2 часа назад

      Мне Билич помниться как замечательный тренр сборной Хорватии...

      0
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      Рейтинг: +801

      O-Z 3 часа назад

      А ещё Билич экс тренер много других команд.

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