Мне Билич помниться как замечательный тренр сборной Хорватии...
Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич близок к увольнению со своего поста.
По информации Daily Mail, хорвата могут отправить в отставку уже в воскресенье, если его команда дома проиграет «Тоттенхэму».
- «Вест Бромвич» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
- Матч с «Тоттенхэмом» состоится 8 ноября в 15:00 по московскому времени.
- Билич возглавляет команду с июня 2019 года.
- В России он наиболее известен по работе в «Локомотиве» в сезоне-2012/13.